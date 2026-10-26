Así es el primer vuelo del dron Dragonfly de la NASA sobre Titán: se suelta del escudo, busca con lidar dónde posarse y aterriza solo, de momento simulado

El dron Dragonfly de la NASA ha completado su primer vuelo sobre Titán, la mayor luna de Saturno, aunque solo dentro de un ordenador. La prueba se hizo en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins (APL), en Laurel (Maryland).

Según la nota que la NASA publicó el 23 de octubre, es el ensayo más completo hasta ahora de ese «primer vuelo». Se ejecutó en tiempo real sobre aviónica igual a la de vuelo, es decir, los ordenadores y la electrónica que gobiernan la nave.

En la simulación, Dragonfly se separa de su escudo trasero y cruza solo las dunas de Titán. Rastrea el terreno, encuentra un lugar seguro, gira, desciende y se posa.

Aterrizaje en dunas virtuales

La prueba incluyó la mayoría de los sistemas y maniobras que el dron usará al llegar a Titán en 2034. En la captura que ha difundido la agencia, una línea azul y verde marca la trayectoria.

El aparato pasa por encima de la zona segura, da la vuelta y empieza el descenso final. Todo ocurre sin que nadie lo pilote.

Zach Putnam, ingeniero jefe del subsistema de movilidad de Dragonfly en el APL, explica por qué este ensayo pesa más que los anteriores. «Lo bueno del primer vuelo es que es nuestro vuelo más exigente», dijo en la nota de la NASA.

Según la agencia, el primer vuelo usa todos los sensores de vuelo del módulo. En el ensayo se juntaron el software y la aviónica con datos simulados de las cámaras de navegación, el lidar y las unidades de medida inercial, que registran giros y aceleraciones.

Cámaras y lidar en milisegundos

El lidar mide distancias con pulsos de láser. Dragonfly lo usará para conocer la altura y la pendiente del terreno y para detectar peligros.

Según la NASA, ese sistema era la última pieza que faltaba para simular por completo lo que el dron encontrará en Titán. El equipo generó un terreno simulado para el lidar y creó en tiempo real las imágenes de las cámaras.

Para ello usó un emulador de cámara hecho a medida, con procesadores gráficos. Cada escena se dibujaba en unos 20 a 70 milisegundos, los mismos tiempos de exposición que tendrán las cámaras en vuelo.

Una de esas dos cámaras de navegación la instaló la técnica Emory Toomey el 19 de agosto de 2026, en una sala limpia del APL. «Estas pruebas aportan una validación importante de que todo funciona junto», resumió Putnam.

Del rotor al vuelo completo

El equipo ha construido la capacidad de vuelo del dron paso a paso. Empezó con simulaciones sencillas, como el giro de un único rotor.

Después llegaron un vuelo corto de recolocación y un vuelo parcial de exploración, con más sensores en cada etapa. El siguiente paso será repetir el primer vuelo sobre el propio Dragonfly, con su aviónica real y fuera del banco de pruebas.

Los ingenieros también ensayarán otros perfiles de vuelo y meterán fallos a propósito. Quieren comprobar que el aparato reacciona solo si algo sale mal. «Todo lo que hagamos en Titán tiene que ocurrir de forma autónoma», señaló Putnam.

Lockheed Martin ensaya la bajada

Antes de volar, Dragonfly tiene que colocarse en posición durante el descenso por la atmósfera de Titán. De eso se encarga el mecanismo de pose.

Ese sistema baja el dron desde su posición plegada dentro del escudo trasero. Allí arranca los rotores y luego se suelta de la cápsula de entrada para volar con su propia fuerza.

Ingenieros de Lockheed Martin en Colorado han hecho ensayos estáticos con una masa que representa al dron. Empujaron y tiraron del mecanismo para verificar que aguanta las cargas previstas.

También comprobaron con qué rapidez baja y si queda bien bloqueado. Como el escudo puede balancearse bajo el paracaídas, inclinan el equipo en distintos ángulos y repiten el despliegue.

Seis años de viaje

Dragonfly saldrá no antes de julio de 2028, según la página de la misión. Llegará a Titán a finales de 2034, tras seis años de viaje, y pasará allí unos 3,3 años volando.

Hará un vuelo cada uno o dos días de Titán, y cada uno de esos días dura unos 16 días terrestres. La misión la dirige Elizabeth (Zibi) Turtle, del APL, y estudiará la química que precedió a la biología en la Tierra. «Dragonfly no es una misión para detectar vida», aclara la investigadora en la ficha de la NASA.

En septiembre, la Unión Astronómica Internacional aprobó el nombre de la zona de aterrizaje, según otra nota de la NASA. Es Ahmakiq Undae, un campo de dunas de unos 810 kilómetros junto al cráter Selk.

Antes llegó a Marte el helicóptero Ingenuity, que se preparó para su primer vuelo en 2021 desde el rover Perseverance. Ese rover es hoy el vehículo que más distancia ha recorrido fuera de la Tierra. Titán, con su atmósfera densa, es uno de los mundos más llamativos del sistema solar.

Pendiente del dron real

El vuelo de octubre se hizo en un banco de ensayos, no sobre el propio Dragonfly. La NASA no ha dado fecha para repetirlo con el aparato ni para las pruebas con fallos provocados.

Tampoco ha publicado la duración del vuelo simulado, la distancia recorrida o la altura máxima. Y los ensayos del mecanismo de pose se hacen con la gravedad terrestre y una masa de prueba.

La nota se publicó en el blog de Dragonfly de la NASA el 23 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman.