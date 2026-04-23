Isco regresa con el Betis con un mensaje conmovedor: «No sabían si podía volver a jugar al fútbol»

El Real Betis recupera a su líder. Isco Alarcón volvió a los terrenos de juego 145 días después de su lesión y lo hizo dejando destellos de su calidad en la victoria ante el Girona, donde en apenas 15 minutos de juego resultó decisivo.

El malagueño, que entró en el minuto 74, participó en la jugada del tercer gol verdiblanco con un pase en largo a Abde que terminó en el tanto de Riquelme, confirmando que su talento sigue siendo diferencial pese al largo parón. Su regreso coincide con el día de su cumpleaños, donde pudo celebrarlo con su regreso y 16 minutos muy positivos para su regreso.

Tras el encuentro, Isco dejó declaraciones cargadas de emoción sobre su recuperación: «Me ha costado un poco después de casi un año en blanco. Llevo cuatro o cinco entrenamientos completos solo, pero ya el simple hecho de poder entrenar y jugar con el Betis para mí es un regalo». El centrocampista fue más allá al recordar los peores momentos de su lesión: «Me dijeron que no sabían si podía volver a jugar al fútbol».

En la misma línea, el futbolista insistió en valorar cada minuto tras superar la pesadilla: «A partir de ahora, cada partido y cada entrenamiento para mí es un regalo». Un mensaje que refleja el calvario vivido durante meses y su nueva perspectiva tras volver a competir.

Su reaparición también llega en un momento clave para el Betis, que encara el tramo final de la temporada con el objetivo de pelear por puestos europeos. El técnico, Manuel Pellegrini, irá dosificando sus tiempos y manteniendo precaución para que se adapte lo más cómodo posible y no existan riesgos de posibles recaídas.

Isco regresa así no solo como capitán, sino como la principal esperanza de un equipo que necesita su talento en este final de curso. Su vuelta, tras meses de incertidumbre, abre un nuevo capítulo tanto para el jugador como para el Betis.