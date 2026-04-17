La UCO y su inesperado papel en la eliminación del Betis en Europa League

El Betis fue eliminado en los cuartos de final de la Europa League tras caer ante el Braga (2-4) en el partido de vuelta disputado el jueves en La Cartuja. Este partido se ha convertido en tendencia por una falsa alarma de desalojo que dejó semivacía la Cartuja a pocos minutos de terminar el partido. Todo fue debido a una equivocación por parte de la UCO, que es la encargada de coordinar la seguridad en los recintos deportivos en los partidos europeos.

El Betis pereció en Europa en un partido dramático que ya forma parte de la historia de la entidad. Tras empatar a un tanto en Portugal, el equipo verdiblanco acabó cayendo eliminado en los cuartos de final de la Europa League en un partido extraño en el que se puso 2-0 en el primer cuarto de hora y finalmente acabó siendo goleado (2-4) después de una nefasta segunda mitad. Antony y Abde adelantaron a los de Pellegrini y, tras el descanso, el equipo luso le dio la vuelta al marcador para desgracia bética.

Mientras el Betis buscaba una remontada heroica, tuvo lugar uno de los hechos más sorprendentes que se han visto últimamente en un campo de fútbol. Y es que se pidió por megafonía que los aficionados abandonaran el estadio, por lo que la Cartuja se quedó semivacía en cuestión de minutos para sorpresa de todos. ¿El motivo? No tenía que ver con el resultado del partido y todo se debió a un error a la hora de transmitir un mensaje a través de la megafonía y que en realidad iba dirigido a los aficionados del Braga.

Falsa alarma en la eliminación del Betis en Europa League

«Por motivos de seguridad, pedimos a todos los asistentes que abandonen el estadio». Este fue el mensaje erróneo que sonó por megafonía en el minuto 80 y que desató el pánico entre los aficionados del Real Betis, que se apresuraron a abandonar el campo en cuestión de minutos. En pocos minutos, el estadio sevillano, que estaba abarrotado con alrededor de 60.000 espectadores, se quedó semivacío.

Según explicó El Partidazo de COPE minutos después de este hecho insólito, todo se debió a un error cometido desde la cabina del videomarcador. Los encargados de pulsar el botón cometieron un error y, en lugar de poner el mensaje en portugués para avisar a los seguidores del Braga de que no abandonaran el estadio (algo clásico en los partidos europeos), se eligió el mensaje de evacuación para la afición local.

Como informó este medio, citando a fuentes del club, el mensaje erróneo fue enviado por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, que es la encargada de coordinar la seguridad en los recintos deportivos. A pesar del error, los aficionados del Betis dieron una lección de civismo en una de las noches más duras de los últimos años para la entidad verdiblanca, que fue apeada de los cuartos de final de la Europa League.