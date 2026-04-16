El Betis se hunde en Europa por una segunda parte para olvidar

El Betis se quedó fuera de seguir soñando en la Europa League después de acabar siendo remontado Sporting de Braga en el Benito Villamarín. Después de lograr un buen empate en Portugal, los de Pellegrini fueron de más a menos en un partido donde los errores puntuales marcaron la diferencia para que los lusos les arrebatasen su billete a semifinales.

La primera parte fue un intercambio de golpes en toda regla. A los cinco minutos, el Cucho tuvo la primera después de un disparo que se fue envenenado que, de no ser por una muralla de perinas rivales, veía ya la portería rival. El Betis subió la intensidad y a los trece minutos apareció la estrella de Pellegrini. Un centro de Abde al corazón del área para que Antony rematase de cabeza en el área pequeña, con mención de honor al robo de Fidalgo.

El Braga fue castigado, no solo por el gol, sino por la lesión de Amrrey Mbi, que obligó a mover el banquillo a los portugueses. Con Amrabat ejerciendo de brújula, marcando los tiempos y con un Antony que las quería todas. Y, antes de la media hora, el Betis continuaba asediando el área del Braga para marcar el segundo. De asistente a goleador, Abde fusiló al segundo palo un gran centro de Fornals, de nuevo, con Fidalgo ejerciendo como la primera piedra que construyó el gol después de robar. Incluso pudo haber firmado un doblete a los dos minutos si el VAR no hubiese intervenido por un fuera de juego por un pie milimétricamente adelantado sobre el defensa del Braga.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Betis, los lusos recortaron distancias tras un golazo del catalán Pau Víctor de volea, todo ello después de la mala fortuna después de un golpe durísimo entre Llorente y Bartra, siendo el primero el que cayó a plomo y teniendo que recibir asistencia médica. Por suerte, pudo seguir el partido.

El Betis, de la euforia al drama europeo

En la reanudación se mantuvo esa reactivación de los de Carlos Vicens y Vitor Carvalho puso a los cuatro minutos el 2-2 tras una salida en falso de Pau López para igualar otra vez la eliminatoria, pero el Braga no paró ahí y poco después el marroquí Sofyan Amrabat le hizo un inocente penalti a Tiknaz para que lo transformara el internacional luso y exmalaguista Ricardo Horta.

Se perdió el Betis, los cambios no lo hicieron reaccionar y todo al mismo nivel que el Braga se creció, hasta el punto de que a los 74 minutos el francés Jean-Baptiste Gorby logró el sorprendente 2-4 que los visitantes supieron aguantar ante un adversario desquiciado y con el norte pedido.