El Real Betis tendrá que solventar la eliminatoria contra el Sporting de Braga en La Cartuja. Un partido que terminó en empate, después de que Cucho Hernández convirtiera un penalti cometido sobre Abde. Los sevillanos consiguieron igualar un partido que se les había puesto cuesta arriba después de un arranque frenético de los lusos, pero respondieron y consiguieron igualar la contienda y dejar todo abierto para la vuelta de estos cuartos de final de la Europa League.

El primer asalto de los cuartos de final de la Europa League llevaba al Betis a Braga. Le recibía el Sporting en un horario poco habitual, dado que el partido había sido adelantado al miércoles a las 18:45 horas, en lugar de disputarse un jueves, como sucede habitualmente en la segunda competición continental. A prueba la fiabilidad de un equipo que lleva seis partidos seguidos sin ganar en Liga, pero que en Europa no acostumbra a fallar.

Aunque en Portugal tuvo que reponerse de un arranque rompedor del conjunto local. Salieron con todo los locales, embotellando al equipo sevillano desde el comienzo del choque. Y no tardaron en recoger los frutos. Sufría el conjunto verdiblanco, al que volvía de inicio bajo palos Pau López, que no pudo hacer nada ante un remate de Florian Grillitsch en el minuto 4 de partido.

En un saque de esquina, el Braga consiguió adelantarse metiendo un balón al área que terminó rematando con un excelente taconazo el futbolista austriaco. Lo hizo ante la caída de Ricardo Rodríguez en la disputa con Lagerbielke. Los dos se fueron al suelo, dejando sólo al centrocampista, que se sacó un recurso de lujo para poner el 1-0. La jugada fue muy polémica y apenas se revisó una falta que era de lo más evidente.

Reaccionó el conjunto de Pellegrini, que no tardó en empatar el partido, por medio de Bartra, pero el central estaba adelantado. Fue un fuera de juego por muy poco, pero que invalidó el tanto de los verdiblancos. Lo que sí que hizo el Betis fue recuperar terreno y hacerse poco a poco con el control de un partido que terminaron empatando en la segunda mitad. Fue a la hora de partido, por medio de Cucho.

Los andaluces se vieron con un penalti a su favor cometido de manera más que clara sobre Abde. Cuando el marroquí estaba en el área, le arrolló Gorby, que se tiró con todo y no tuvo opción alguna de tocar el balón. La pena máxima la convirtió el delantero cafetero, para poner el 1-1 con el que se va la eliminatoria a la vuelta.