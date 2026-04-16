El Celta se queda muy lejos del milagro y cae eliminado de la Europa League

El Celta de Vigo ha caído eliminado de la Europa League. El conjunto de Claudio Giráldez, con la esperanza de remontar el 3-0 que sufrió en Alemania, no pudo obrar el milagro ante el Friburgo en Balaídos. Un partido que, a pesar de que el equipo español apretó en los primeros minutos, se torció desde el momento en el que VAR concedió un gol que sepultó moralmente las opciones de sumarse a la épica de buscar la remontada.

A pesar de las claras intenciones de buscar la presión alta, los alemanes eran conscientes de que los contragolpes eran su arma para finiquitar la eliminatoria. Poco después de varios centros y balones largos de Javi Rueda al área en busca de la cabeza de Borja Iglesias, a la media hora de partido llegó la primera jugada polémica del partido. Después de un tramo de faltas duras entre ambos equipos, el Friburgo optó por jugadas a los espacios…y eso mató al Celta. Un balón largo a Makengo que cabeceó para que Mataonovic, como quien dice, matase al conjunto gallego con una volea que fue anulada por el árbitro de campo por fuera de juego, pero el VAR lo concedió al ver a Rueda habilitando la jugada.

Sin apenas tiempo de reacción, el Friburgo aprovechó para poner tierra de por medio. Una jugada de pizarra dentro del área entre Suzuki y Grifo con el japonés metiendo un balón ajustadito al palo al que Radu no pudo llegar.

El Friburgo, una máquina de matar que sobrepasó al Celta

En la segunda parte no iba a cambiar el guion. Giráldez lo intentó. Metió un triple cambio con la entrada de Swedberg, Carreira, El-Abdellaoui e Iago Aspas…pero nada cambió. Jutglá intentó la sorpresa, pero el Friburgo fue una apisonadora. Manzambi destrozó la banda derecha en una jugada individual en la que se deshizo de sus rivales con tremenda facilidad, se coló hasta la línea de fondo. Regateó a Radu, y aunque la defensa despejó, Suzuki no perdonó en el rechace. 3-0 en apenas 50 minutos.

Desde entonces, el Celta buscó el gol del honor. Aspas tiró de orgullo intentando pelear en el área alemana, pero las verdaderas ocasiones de peligro siguieron siendo para el Friburgo con un palo de Scherhant. El-Abdellaoui la tuvo sólo ante el portero, pero Atubolu le cerró el espacio para evitar el gol; eso, sumado al disparo que le atajó bien por abajo, desesperó aún más a Giráldez. De esta forma, el Celta de Vigo se queda fuera de la Europa League en los cuartos de final y tendrá que volver a pelear en la Liga para volver a soñar con Europa.