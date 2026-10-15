Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Feijóo defenderá en Bruselas su plan para «blindar las fronteras»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará este jueves a Bruselas su plan para blindar fronteras y permitir expulsiones inmediatas con el objetivo de que no se vuelvan a repetir «ataques híbridos» como el que vivió Ceuta a finales de julio, cuando alrededor de 80.000 inmigrantes entraron de forma masiva. Allí, volverá a denunciar la «inacción» y el «abandono negligente» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que, según la formación, lleva sufriendo la ciudad autónoma desde hace más de dos meses.

«Hay que hacer un protocolo para proteger a la UE de ataques y guerras híbridas como la de Ceuta. Hay que poder actuar ante elementos de desestabilización externa», han indicado fuentes de la dirección del PP ante la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en la capital belga, previa al Consejo Europeo.

Por otro lado, la huelga en la Educación pública comparte con la vivienda el protagonismo del Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, en el que se aprobará crear una comisión de estudio sobre el impacto en la Comunidad de la frenada ‘ley de nietos’.

Miles de profesores y alumnos se concentraban este miércoles en la Puerta del Sol para reclamar una educación de «calidad» y para exigir las reivindicaciones que han llevado a los sindicatos y asociaciones de padres y madres a convocar este paro: 600 euros más al mes, bajada de ratios y eliminar el modelo actual de bilingüismo para «frenar la segregación educativa»

Las acciones reivindicativas comenzaban desde pronto por la mañana con un corte temporal del Paseo de la Castellana y con piquetes en universidades. En estos últimos hubo momentos de tensión que derivaron en cargas policiales criticadas por la izquierda y por los organizadores. Delegación del Gobierno ha pedido una investigación para aclarar lo sucedido.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachaba este miércoles de «política» la huelga y acusaba a los convocantes de no «respetar el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo».

Además, la situación sanitaria en Ceuta no mejora, ya que se ha detectado un caso de difteria entre los invasores. Esta enfermedad, que ya estaba controlada en España gracias a la vacunación, infecta de forma aguda y grave las vías respiratorias y otros órganos.