Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Feijóo defenderá en Bruselas su plan para «blindar las fronteras»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará este jueves a Bruselas su plan para blindar fronteras y permitir expulsiones inmediatas con el objetivo de que no se vuelvan a repetir «ataques híbridos» como el que vivió Ceuta a finales de julio, cuando alrededor de 80.000 inmigrantes entraron de forma masiva. Allí, volverá a denunciar la «inacción» y el «abandono negligente» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que, según la formación, lleva sufriendo la ciudad autónoma desde hace más de dos meses.
«Hay que hacer un protocolo para proteger a la UE de ataques y guerras híbridas como la de Ceuta. Hay que poder actuar ante elementos de desestabilización externa», han indicado fuentes de la dirección del PP ante la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en la capital belga, previa al Consejo Europeo.
Por otro lado, la huelga en la Educación pública comparte con la vivienda el protagonismo del Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, en el que se aprobará crear una comisión de estudio sobre el impacto en la Comunidad de la frenada ‘ley de nietos’.
Miles de profesores y alumnos se concentraban este miércoles en la Puerta del Sol para reclamar una educación de «calidad» y para exigir las reivindicaciones que han llevado a los sindicatos y asociaciones de padres y madres a convocar este paro: 600 euros más al mes, bajada de ratios y eliminar el modelo actual de bilingüismo para «frenar la segregación educativa»
Las acciones reivindicativas comenzaban desde pronto por la mañana con un corte temporal del Paseo de la Castellana y con piquetes en universidades. En estos últimos hubo momentos de tensión que derivaron en cargas policiales criticadas por la izquierda y por los organizadores. Delegación del Gobierno ha pedido una investigación para aclarar lo sucedido.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachaba este miércoles de «política» la huelga y acusaba a los convocantes de no «respetar el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo».
Además, la situación sanitaria en Ceuta no mejora, ya que se ha detectado un caso de difteria entre los invasores. Esta enfermedad, que ya estaba controlada en España gracias a la vacunación, infecta de forma aguda y grave las vías respiratorias y otros órganos.
Podemos ofrece a IU acuerdos de unidad en la mayoría de comunidades y dejar al margen Madrid y Barcelona
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha ofrecido la mano tendida a IU y a partidos de corte territorial acuerdos de unidad electoral en la mayoría de comunidades autonómicas pero dejando al margen Madrid y Barcelona, donde abre el escenario de competencia electoral con Frente Amplio.
Así lo ha trasladado en una entrevista en RNE, ha mostrado su mano tendida a una alianza con IU para las elecciones generales en los territorios donde «solo existen ambas fuerzas», citando los casos de Murcia, Cantabria, Asturias y, por supuesto, Andalucía.
De hecho, dirigentes autonómicos de la formación morada «han lanzado el guante» en las redes sociales, según ha dicho Belarra, apelando exclusivamente a revalidar coaliciones electorales en esos territorios emulando la fórmula de Unidas Podemos. En dichos mensajes, no se menciona en ningún caso a Movimiento Sumar o Frente Amplio, el nuevo espacio de los socios minoritarios del Gobierno.
El BOE tarda 3 días en publicar el auto del Supremo que suspende el voto de los falsos nietos del exilio
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves los autos en los que el Tribunal Supremo acuerda mantener la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la ley de nietos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tras la publicación, los afectados disponen de un plazo de cinco días para presentar alegaciones.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían solicitado revocar esta medida al considerar que no existe tiempo suficiente para revisar el censo de residentes en el extranjero antes de la celebración de los comicios.
La Comunidad de Madrid intensifica su ofensiva judicial contra la acampada de Sol
El Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha intensificado en la última semana su ofensiva judicial e institucional contra la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol, que considera «absolutamente ilegal» y cuyo desalojo ha reclamado prácticamente desde que se instaló el pasado 26 de septiembre.
Al inicio de la protesta, la Comunidad de Madrid puso el foco en los daños al patrimonio protegido de la plaza o los perjuicios económicos a los negocios de la zona, pero en los últimos días ha elevado progresivamente el tono, hasta el punto de insinuar la presencia de terroristas entre los manifestantes o denunciar ante la Fiscalía «posibles delitos de odio» contra la propia Díaz Ayuso.
Maíllo dice que el acuerdo con Podemos «está más cerca» y asegura estar «moderadamente optimista»
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que el acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos «está más cerca» entre otras cosas «porque el plazo acaba pronto» y se ha mostrado «moderadamente optimista» a 48 horas de que finalice el periodo para conseguir un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
«Creo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo insuperable para conseguir lo que es un anhelo popular», ha afirmado este miércoles en una entrevista en ‘La Noche en 24h’ recogida por Europa Press, y ha pedido no centrarse «en el fulanismo».
Así, ha insistido en el mensaje de Ada Colau, candidata del Frente Amplio, que se ha abierto a que otra persona lidere el espacio político y también a cambiar el nombre si se suman nuevas fuerzas políticas en las próximas horas.
«Si pensamos en el bien común, va a haber acuerdos sin lugar a duda y sin ningún conflicto sobre quién debe encabezar», ha aseverado antes de confiar en que los partidos a la izquierda del Partido Socialista van a concurrir unidas: «Creo que vamos a conseguir un acuerdo». Por ello, Maíllo ha apelado «a la responsabilidad colectiva».
Feijóo defenderá hoy en Bruselas su plan para blindar fronteras y denunciará el «abandono» de Ceuta por Sánchez
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará este jueves a Bruselas su plan para blindar fronteras y permitir expulsiones inmediatas con el objetivo de que no se vuelvan a repetir «ataques híbridos» como el que vivió Ceuta a finales de julio, cuando alrededor de 80.000 inmigrantes entraron de forma masiva. Allí, volverá a denunciar la «inacción» y el «abandono negligente» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que, según la formación, lleva sufriendo la ciudad autónoma desde hace más de dos meses.
«Hay que hacer un protocolo para proteger a la UE de ataques y guerras híbridas como la de Ceuta. Hay que poder actuar ante elementos de desestabilización externa», han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del PP ante la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en la capital belga, previa al Consejo Europeo.
El propio Feijóo apuntó en esa dirección este martes cuando, en una entrevista en ‘esRadio’, defendió que la UE cuente con «un procedimiento de emergencia ante supuestos como los de Ceuta». Se trata, añadió, de que «la legislación europea cambie y permita a los países la expulsión inmediata» y la «denegación de asilo» de los que «invadan un país».
Un caso de difteria entre los invasores
Un caso de difteria ha surgido entre los inmigrantes ilegales que entraron el pasado 30 de julio en Ceuta. Esta enfermedad afecta gravemente a las vías respiratorias y a otros órganos vitales.
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Cuerpo avanza que el Gobierno subirá pensiones y salario mínimo aún estando en funciones
EL vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que tanto la revalorización anual de las pensiones con la inflación como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que proponga la comisión de expertos podrían aprobarse aunque el Ejecutivo esté ya en funciones.
En el caso de las pensiones ha querido lanzar el «mensaje inequívoco» de que van a incrementarse en 2027 lo que corresponda conforme a la regla de revalorización establecida por ley, aunque su concreción requiere de un decreto ley que confirme la subida.