Feijóo arranca la batalla catalana del 29-N este domingo en Barcelona con riesgo de ‘sorpasso’ de Vox

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto desplazarse este domingo a Barcelona para protagonizar el primer mitin de precampaña en Cataluña tras el anuncio del adelanto electoral de las generales para el próximo 29 de noviembre. El acto empezará a las 11.30 horas en el Palacio de Congreso de Cataluña, en la Ciudad Condal.

Feijóo ya estuvo en esta circunscripción, en concreto, en la localidad de Badalona el pasado 20 de septiembre, cuando intervino en un acto multitudinario ante más de 6.000 personas en el Parc del Centenari, acompañado del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde, Xavier García Albiol, que suena con fuerza como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Barcelona. Él mismo no ha descartado esta posibilidad.

Aquel mitin fue concebido como el pistoletazo de salida de la precampaña para las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027, mirando también de reojo a un posible adelanto de las generales. Algo que finalmente se produjo tras la disolución de las Cortes que anunció el jefe socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, quince días después, esto es, el pasado 5 de octubre.

Con todo, especialmente desde la celebración del último Congreso del PP catalán en junio, Feijóo ha venido insistiendo en la necesidad de movilizar al partido en esta comunidad clave. Cataluña es la «llave» para «sacar a Sánchez de la Moncloa», señaló el líder de los populares a los suyos.

«Si logramos 12 diputados de Cataluña en el Congreso, el cambio está asegurado», traladó Feijóo a sus compañeros. Se trata de reeditar, por tanto, el mismo resultado que obtuvo el partido en las elecciones de 2000, que es el mejor de esta formación en Cataluña en unas generales. El PP de José María Aznar logró entonces ser tercera fuerza con más del 23% de los votos en esta región.

Esos 12 diputados supondrían doblar los 6 escaños (cinco por Barcelona y uno por Tarragona) cosechados en julio de 2023, una tarea difícil, pero no imposible, sostienen las fuentes populares, que se volcarán en conseguir los dos escaños de Gerona y Lérida que se resistieron entonces, por escaso margen.

Descontentos del PSC

Para ello, según fuentes internas, centrarán el mensaje en captar voto útil de Vox, cuyo crecimiento en Cataluña atribuyen a que el «clima de tensión provoca una respuesta más emocional» de los electores. Desde el PP también buscarán atraer descontentos del PSC, del que destacan su retroceso en las últimas encuestas privadas.

De momento, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat catalana, conocido este miércoles, los populares se mantienen por delante del partido de Santiago Abascal como primera fuerza del constitucionalismo.

Los datos de esta segunda ola del CIS catalán, realizada entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, con una muestra de 2.000 personas, indican que el PSC volvería a ganar las elecciones generales en Cataluña, con 18-19 escaños (en 2023 sacó 19), seguido de ERC (que crecería de sus actuales 7 diputados a 10-11), el PP (que conservaría sus 6 escaños o podría sumar uno más) y Vox (que pasaría de 2 a 5-6). En términos de estimación de voto, los populares alcanzarían el 13,1%, mientras que Vox se situaría en un 12,2%. A menos de un punto de diferencia.

Entretanto, antes del mitin previsto para el domingo, Feijóo también viajará este jueves a Barcelona para asistir a la gala del Premio Planeta de Novela 2026, que entregarán los Reyes de España.