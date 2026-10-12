El PP tras los abucheos a Sánchez en el 12-O: «De nada sirven los desahogos si después no se va a votar»

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado a los gritos y abucheos que ha recibido este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la Fiesta Nacional, pidiendo a los españoles que expresen esta indignación en las urnas del próximo 29 de noviembre.

«De nada sirven los desahogos si después no se va a votar», ha señalado la eurodiputada y vicesecretaria general de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, en un vídeo remitido por Génova a los medios de comunicación.

«Hoy es día de celebrar lo que compartimos. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra forma de vivir juntos, nuestra personalidad como nación. Pero, sobre todo, es día de celebrar a los millones de españoles que cada mañana, sin hacer ningún tipo de ruido, sacan adelante este país», ha enfatizado Ezcurra.

«Los que trabajan, los que arriesgan para crear empleo, los que cuidan, los que sirven a España desde nuestras Fuerzas Armadas y desde tantos y tantos servicios públicos, el que saca adelante una familia, el que no se resigna cuando las cosas se ponen difíciles y el que sabe que nada nos ha sido regalado y conoce el valor del sacrificio. Todos bajo una misma bandera. Todos con un mismo himno. Porque todos somos una misma nación», ha proseguido.

De esta forma, Ezcurra ha sostenido que «este 12 de octubre, como cada 12 de octubre, debe servir para recordar algo muy sencillo: ningún Gobierno, ningún partido y ningún momento político está por encima de una nación que lleva siglos superando dificultades y que siempre, siempre, ha sabido volver a levantarse»

«Podemos estar cansados, podemos estar enfadados y tenemos motivos para expresar ese enfado, pero un país no cambia solamente expresando su indignación», ha sostenido, añadiendo que «un país cambia cuando sus ciudadanos deciden hacerse responsables de su futuro y el próximo 29 de noviembre tenemos la oportunidad de hacerlo», ha incidido sobre la fecha del adelanto electoral en las generales.

«Hoy toca celebrar lo que nos une, con orgullo, sin pedir permiso a nadie y sin amedrentarnos ante nadie por la España que queremos. Con gratitud hacia quienes nos precedieron, pero, sobre todo, con confianza hacia quienes vienen detrás», ha recalcado Ezcurra.

«En nuestra mano»

La dirigente popular ha destacado que «merecemos convivencia, merecemos ejemplaridad y merecemos esperanza». «Merecemos unas instituciones a la altura de nuestros ciudadanos. Merecemos, sobre todo, que el esfuerzo que hacen cada día millones de españoles merezca la pena. Necesitamos una reconstrucción nacional», ha subrayado sobre uno de los ejes discursivos del PP en esta precampaña.

«Creo que la calle ya ha demostrado que no soporta a este presidente del Gobierno, pero de nada nos sirven los desahogos si después nadie va a votar. Si no trabajamos, cada uno desde donde estemos, para cambiar este Gobierno y poner al frente de la nación a un presidente honrado», ha declarado Ezcurra.

«No hay mejor forma de querer a España que darle un Gobierno a la altura de los españoles. Por eso, este 12 de octubre celebramos lo que nos une y el próximo 29 de noviembre está en nuestra mano que nadie vuelva a dividirnos», ha apostillado.

España está en las manos de los que se esfuerzan. https://t.co/JhKjjVPtZc — Partido Popular (@ppopular) October 12, 2026

Asimismo, el PP ha difundido un nuevo vídeo en redes sociales con el mensaje de «España está en tus manos», un mensaje también subliminal sobre todo lo que se decide el próximo 29 de noviembre.

«España está en las manos del artesano que da forma a nuestra historia, en las manos del ganadero que conserva nuestros montes, en las manos del agricultor que recoge los frutos de nuestra tierra, en las del pescador que cuida de nuestros mares…», dice la cinta, que también alude a las «manos de los que se esfuerzan».

El vídeo acaba con el lema «por fin», insistiendo en que «el destino de España está en manos de los españoles», en clara alusión a las elecciones generales del 29 de noviembre.