El tenso saludo de Sánchez, Ayuso y Almeida en el desfile del 12-O

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este lunes varios de los momentos más llamativos durante el desfile militar del 12 de octubre. Además de los abucheos y gritos de «¡hijo de puta!» que ha recibido a su llegada y de los tres minutos que ha esperado en el coche oficial para tratar de evitarlos, sin éxito, el jefe del Ejecutivo ha realizado un frío saludo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Este saludo contrasta con el que inmediatamente antes ha intercambiado con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ha dado dos besos. También ha saludado al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro López Calderón.

Las cámaras de televisión han captado la escena, marcada por la distancia entre los tres dirigentes políticos. Apenas ha habido intercambio de palabras y Sánchez ha mantenido la distancia con Ayuso y Almeida durante buena parte de la espera. Segundos después, el presidente del Gobierno se ha dado la vuelta y ha dado por cerrada la conversación, en la que se han quedado los dirigentes del PP madrileño, Margarita Robles y el JEMAD.

Momentos antes del saludo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo a que sea «el último desfile de Sánchez» en el 12 de octubre como presidente del Gobierno, con motivo de las cercanas elecciones generales en las que el PP parte como favorito para gobernar. «Estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio», ha añadido en declaraciones en Telemadrid.