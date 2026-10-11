Feijóo invoca la «España del sacrificio» para pedir el voto de los trabajadores: «Tu esfuerzo merecerá la pena»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha invocado la «España del sacrificio» en el arranque de la precampaña para pedir el voto a los trabajadores, entre ellos los autónomos.

Y lo ha hecho con el compromiso de que, si él llega a la Moncloa, verán cómo su esfuerzo será recompensado, frente a la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de impuestos bajo mandato del socialista Pedro Sánchez.

El jefe de la oposición ha publicado este domingo un vídeo en redes sociales con múltiples escenas de trabajadores iniciando su jornada laboral, también de madrugada, o llevando a sus hijos al colegio antes del comienzo de la misma.

«La del sacrificio, la del esfuerzo, la de la esperanza… ¡VIVA ESPAÑA!», ha escrito Feijóo para acompañar el vídeo que acaba con el mensaje «España, tu esfuerzo merecerá la pena», junto a la firma del propio líder del PP. La música que suena de fondo es la marcha procesional La Esperanza de María, del compositor sevillano Alejandro Blanco e interpretada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.

La del sacrificio, la del esfuerzo, la de la esperanza… ¡VIVA ESPAÑA! https://t.co/w78abs6foi — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 11, 2026

Este vídeo publicado en redes sociales no ha sido algo puntual en la estrategia electoral del PP. El propio Feijóo visitó esta semana por la mañana una galería de alimentación de Madrid y otros negocios próximos, en el barrio de Tetuán, para pulsar la calle, recoger testimonios de los trabajadores y preocuparse por sus condiciones laborales. Precisamente, Tetuán es el mismo barrio donde Sánchez se afilió al PSOE en 1993.

Mientras el líder del PP se interesa por el trabajador, las centrales sindicales afines al Gobierno socialcomunista de Sánchez, UGT y Comisiones Obreras, preparan la primera huelga política contra la oposición en España con el trampantojo de la vivienda.

Feijóo visitó la galería comercial Los Mares, con negocios de frutería, carnicería y charcutería, y también la panadería Spelta. Un recorrido que no figuró en agenda, pero cuyas imágenes (con vídeo incluido) sí aparecieron después en las redes sociales del presidente del PP.

Uno de los comerciantes, que es autónomo, trasladó a Feijóo, por ejemplo, que trabaja «casi 20 horas» y que le «preocupa que la gente no quiera trabajar». De igual modo, indicó que también le «preocupa mucho el campo» porque sus productos dependen del mismo, de que haya gente que se ocupe de cultivarlos. El trabajador también señaló que los costes han subido y que hay unas «cotizaciones muy altas».

«Reconstrucción nacional»

Este sábado, en su primer mitin de precampaña, celebrado en Ifema junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el líder del PP se refirió a esa cultura del «sacrificio» que luego se verá correspondido desde las políticas del Estado, apelando de esta forma al voto de los trabajadores.

«Habrá un Gobierno de todos, para una nación de ciudadanos libres e iguales. Un Gobierno que os pida sacrificio, pero no os va a pedir que le aplaudáis. Pero también un gobierno del que no tengáis que avergonzaros», enfatizó Feijóo, prometiendo un cambio «sereno» y una «reconstrucción nacional» para «poner fin al muro, la delincuencia y la decadencia».

Esta alusión al «sacrificio» fue rápidamente sacada de contexto por la izquierda y la extrema izquierda, atribuyendo a un eventual Gobierno de Feijóo, si llegara al poder tras el 29-N, la aprobación de «recortes».

Los socialcomunistas obviaron así que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien acometió el histórico tijeretazo social de 2010 que, entre otras medidas, congeló las pensiones por primera y única vez en democracia, con el voto a favor del diputado Pedro Sánchez. O que este último ha sido incapaz de presentar unos Presupuestos generales del Estado en la última legislatura, otro récord nefasto de su trayectoria.

Asimismo, Feijóo también emplazó a los españoles a «proteger lo que hemos construido, poner orden donde hay abandono, seguridad donde hay miedo, trabajo donde falta futuro y prosperidad donde muchos llevan demasiado tiempo esperando», remachó.