Thomas Jefferson dejó una frase sobre la libertad que sigue sorprendiendo: «Prefiero los peligros de la libertad a la tranquilidad de la servidumbre»

Thomas Jefferson convirtió la defensa de la libertad en uno de los ejes de su pensamiento político. El autor principal de la Declaración de Independencia y tercer presidente de Estados Unidos llegó a expresar, en una carta escrita en 1787, una comparación contundente entre libertad y servidumbre. Su frase, escrita originalmente en latín, resumía una convicción que aparecería de distintas formas en sus textos, ya que incluso una sociedad libre puede ser conflictiva e imperfecta, pero ese inconveniente resulta preferible a vivir bajo un poder opresivo.

Una frase escrita hace más de 200 años

La expresión «Prefiero los peligros de la libertad a la tranquilidad de la servidumbre» procede de una carta que Thomas Jefferson envió a James Madison el 30 de enero de 1787. El texto original utiliza la fórmula latina malo periculosam libertatem quam quietam servitutem, que puede traducirse como «prefiero la libertad peligrosa a la servidumbre tranquila». La correspondencia está conservada en el archivo de Jefferson.

Thomas Jefferson estaba comentando los conflictos que habían estallado en Massachusetts y que acabarían conociéndose como la Rebelión de Shays. Para él, los problemas y la agitación propios de una sociedad con libertad política podían tener una función positiva, que era mantener a los ciudadanos atentos al funcionamiento del Gobierno. En la misma carta llegó a afirmar que cierta dosis de rebelión podía ser necesaria en la vida política.

La libertad frente al poder

Esta idea volvió a aparecer unos años después, aunque con otras palabras. En diciembre de 1791, Thomas Jefferson escribió al político Archibald Stuart que prefería asumir los inconvenientes derivados de «demasiada libertad» antes que los asociados a disponer de una libertad demasiado limitada.

En aquella ocasión, el contexto era el debate sobre el equilibrio entre el Gobierno federal y los estados. Thomas Jefferson advertía del riesgo de que la concentración de poder pudiera conducir hacia una estructura política más cercana a la monarquía. Su argumento no presentaba la libertad como un sistema perfecto, sino como un principio que debía protegerse incluso cuando generaba conflictos, incertidumbre o dificultades.