Una pareja compra un terreno sin agua corriente y descubre una antigua mina de oro: retiran 50 toneladas de escombros y excavan un túnel de 100 metros para crear una espectacular bodega subterránea

La ciudad de Yapeen, en el estado de Victoria (Australia) ha sido testigo de una asombrosa historia. Robert y Mary, una pareja australiana que compró una propiedad rural muy económica que escondía bajo sus pies una antigua mina de oro del siglo XIX. El gran precio de la propiedad (38.300 euros) se debía a que carecía de recursos básicos como agua corriente, por lo que tuvieron que hacerla de forma que fuese autosuficiente.

La propiedad recibe el nombre de Mopoke Hill y cuenta con 21 hectáreas de terrenos boscosos, con espectaculares vistas a las montañas, lo que terminó de decantar a Robert por su compra. Al recorrer e inspeccionar detalladamente el espeso bosque que se encontraba en su nueva propiedad, Robert se encontró con vestigios ocultos por la vegetación.

Los restos de una mina de oro

Robert, en su inspección del bosque, se topó con los restos de una antigua rueda hidráulica de una histórica mina, así como la boca colapsada e inutilizada de un túnel subterráneo. Esta mina, que se figura que estaría activa en torno a 1860, no figuraba de forma clara en los planos modernos.

Robert halló el interior de la mina totalmente colapsado, por lo que comenzó a remover los escombros empleando herramientas como cubos, palas y carretillas. Con los años implementó maquinaria ligera, logrando extraer 50 toneladas de tierra y fango y despejar 100 metros de longitud de túnel.

Cuando fue limpiado el túnel por completo, descubrieron que era un lugar idóneo para transformarlo en una bodega/cava de vinos subterránea. La pareja tomó la decisión de transformar el túnel en un exclusivo salón de cenas a la luz de las velas.

La gran rentabilidad del inmueble

Aunque la mina como tal no les dio oro, su increíble transformación les permitió poder enriquecerse. Robert y Mary terminaron poniendo en venta la propiedad de 21 hectáreas en Yapeen, con un precio de salida de 1.695.000 dólares (alrededor de un millón de euros).

Lo que en un inicio se trataba de un terreno sin acceso a recursos como agua, se convirtió en un lujoso santuario. La pareja australiana pudo sacar un millón de euros de beneficio entre el precio por el que compraron la propiedad y por el que la vendieron.