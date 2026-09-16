Las expertas en limpieza coinciden: «Para limpiar el colchón en septiembre, aplica oxígeno activo y déjalo actuar unos minutos»

Limpiar el colchón es una de esas tareas domésticas que con frecuencia quedan olvidadas, pero que pueden influir directamente en nuestra higiene y bienestar. Pasamos muchas horas de nuestra vida sobre la cama y, aunque cambiemos las sábanas de manera habitual, el propio colchón va acumulando polvo, suciedad, ácaros, bacterias y manchas con el paso del tiempo.

Por este motivo, es fundamental realizar una limpieza en profundidad para eliminar las manchas amarillas y mantenerlo en buenas condiciones. Precisamente, uno de los problemas más habituales que aparecen en los colchones son esas manchas amarillentas que se van formando con los años debido al sudor y la humedad. Por suerte, hay un remedio casero que puede ayudar a eliminarlas de forma rápida y fácil a base de oxígeno activo.

Limpiar el colchón con oxígeno activo paso a paso

Según explica la experta en limpieza Pía Nieto (@piaorganiza), el mes de septiembre es un buen momento para limpiar el colchón. Tras los meses de verano, en los que las altas temperaturas provocan una mayor sudoración, es recomendable eliminar la suciedad antes de volver a la rutina. Los ingredientes son muy simples: un litro de agua templada, detergente líquido, oxígeno activo líquido, tres bayetas de microfibra y una aspiradora.

Lo primero y más importante es aspirar el colchón, haciendo especial hincapié en las zonas donde haya manchas. Es fundamental realizar este paso antes de aplicar cualquier producto. A continuación, prepara una mezcla con un litro de agua templada y un pequeño chorrito de detergente líquido. No es necesario utilizar una gran cantidad de producto, sino conseguir una solución jabonosa que permita humedecer la bayeta y tratar las manchas. Pon el oxígeno activo en un pulverizador y aplícalo directamente sobre las zonas del colchón que presenten manchas. Déjalo actuar durante unos minutos para que pueda penetrar en la suciedad y ayudar a eliminar restos de sudor, orina, café o humedad antes de proceder a frotar. Humedece una bayeta de microfibra con la mezcla de agua templada y detergente y dale forma de pequeña muñeca para trabajar con mayor facilidad. Frota las manchas realizando movimientos circulares y sin empapar demasiado el tejido. Si alguna zona está especialmente sucia, puedes hacer un poco de espuma con la misma solución, aplicarla sobre la mancha y continuar frotando hasta eliminarla. A continuación, utiliza una segunda bayeta de microfibra limpia y humedécela sólo con agua. Pásala cuidadosamente por todas las zonas que hayas tratado anteriormente para retirar los restos de detergente y de oxígeno activo que puedan haber quedado sobre el colchón. Finalmente, hay dejar que el colchón se seque por completo antes de volver a colocar las sábanas. Para acelerar el proceso, mantén la habitación bien ventilada para evitar que la humedad quede retenida en el interior del colchón y pueda generar malos olores.

Bicarbonato y pasta de dientes

Además, se ha hecho viral en redes sociales una alternativa económica, sencilla y eficaz para eliminar manchas y mantener el colchón impecable. Los ingredientes son muy simples. Por un lado, el bicarbonato de sodio, que ayuda a neutralizar los malos olores y absorber parte de la humedad acumulada; además, funciona como un abrasivo suave que puede ayudar a eliminar la suciedad superficial. Por otro lado, la pasta de diente, que aporta una acción limpiadora adicional. Mientras, el detergente líquido ayuda a desprender la suciedad y las manchas que hayan quedado adheridas a las fibras. A esto hay que sumar el agua oxigenada, que tiene propiedades desinfectantes.

Una vez tengas todos los ingredientes preparados, los pasos a seguir son los siguientes:

En un recipiente, mezcla dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharadita de pasta de dientes, un tapón de detergente líquido y cuatro cucharadas de agua oxigenada. Después, incorpora agua caliente poco a poco hasta conseguir una solución homogénea. La mezcla debe quedar suficientemente líquida para poder impregnar el trapo, pero sin resultar excesivamente acuosa. Introduce el trapo de microfibra en la solución y escúrrelo muy bien antes de utilizarlo. Después, colócalo sobre las zonas del colchón que quieras limpiar, prestando especial atención a las manchas más visibles. Enciende la plancha a una temperatura elevada y, colocando el trapo entre la plancha y el colchón, pásala suavemente por las zonas que has tratado. El calor ayudará a potenciar la acción de la mezcla y facilitará la eliminación de la suciedad y los malos olores. Finalmente, deja que el colchón se seque por completo. Para acelerar el proceso, puedes utilizar un secador de pelo con aire templado o frío sobre las zonas que permanezcan húmedas. Es importante comprobar que el colchón esté totalmente seco antes de volver a utilizarlo.

Limpiar el colchón con regularidad es clave para la salud y el descanso. Un ambiente libre de alérgenos reduce la congestión nasal, permitiéndote respirar mejor y descansar profundamente. Además, al eliminar la suciedad acumulada, el colchón se mantienen en mejores condiciones por mucho más tiempo.