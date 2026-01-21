Ni papel de aluminio ni mallas de pinchos: el truco de Pedro Sánchez para ahuyentar a las palomas de las ventanas

Desde hace años, el Complejo de la Moncloa, sede de la residencia de Pedro Sánchez y del Ministerio de Presidencia, mantiene una particular cruzada contra las palomas. El 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes adjudicó el último contrato para gestionar la «población de aves en varias áreas del Complejo de la Moncloa». La duración del contrato actual es de un año y tiene un coste de 13.431 euros, mientras que el contrato anterior, adjudicado en febrero de 2025, tuvo un importe de 10.882 euros.

En total, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, Presidencia ha invertido 83.300 euros para controlar la población de aves invasoras, principalmente palomas y cotorras. Uno de los objetivos principales del contrato es mantener limpia la zona del helipuerto, y para ello Presidencia solicita que la empresa adjudicataria realice su labor cinco días a la semana, lo que equivale a 540 horas semanales. En el documental «Las Cuatro Estaciones», producido por The Pool, el cetrero Jorge Carlos Castaño Romero explica cómo funciona el control de aves en estas instalaciones.

La ‘lucha’ de Pedro Sánchez contra las palomas

La » Memoria justificativa para la contratación de servicio de control de aves para el área del Palacio de la Moncloa. Por procedimiento abierto simplificado por el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)» establece lo siguiente: «En el recinto del Complejo de la Moncloa existe una sobrepoblación de palomas y otras aves invasoras que, aparte del daño que provocan en los edificios, pueden suponer un riesgo para la salud, por lo que es necesario contratar los servicios de una empresa especializada en el control de fauna. La constancia y continuidad del servicio es fundamental para la obtención de los resultados que se pretenden conseguir. La variabilidad en la población de palomas y otras aves invasoras, por sus propias circunstancias y por el trabajo desempeñado mediante estos contratos de control de la población de estas aves, hace que se estime conveniente que la duración del contrato sea por un año».

Aunque todavía el contrato no está adjudicado, la empresa que suele llevar a cabo estos servicios es Frasur Control, la cual explica lo siguiente en relación con las palomas: » En multitud de ocasiones a las Palomas se las considera Aves inofensivas y adorables, pero nadie tiene en cuenta todos los contras que tiene este tipo de aves para la sociedad, ya que en multitud de ocasiones son portadoras de enfermedades, alergias y parásitos u otros insectos. Desde Frasur Control, aseguramos un trabajo profesional para ahuyentar a las palomas gracias a nuestros pinchos antipalomas, redes y jaulas».

Cetrero Jorge Castaño Romero

Frasur y la empresa de Jorge Castaño (Falcons) se han venido alternando la «cruzada» contra las palomas desde que Pedro Sánchez llegó al Ejecutivo

Jorge Castaño fundó la empresa Falcons Control 1999. Más adelante, a través de un amigo, entabló relación con Miguel Ángel Gil Marín, máximo accionista del Atlético de Madrid, que le propuso realizar una prueba para evitar que las palomas entraran en el Vicente Calderón. Desde entonces, es el halconero del club.

«Mi papel en el estadio es que esté limpio de aves en todos sus rincones. En infraestructuras tan grandes hay miles de huecos donde pueden anidar. Estropearían las instalaciones y, lo más importante, el césped. Las semillas que se utilizan son muy especiales, para que sea como una alfombra. Si dejas que las aves se las coman, tiras todo ese trabajo», explica en una entrevista concedida a El País.

Sobre los halcones, asegura que «viven como auténticos futbolistas. Tienen un jardín acondicionado para ellos, con su césped recién cortado, bañeras donde cuidan el plumaje, toman el sol… En verano están a la sombra, fresquitos. Comen palomas y codornices congeladas, además de lo que cazan».

Daños y riesgos de las palomas

Su proliferación descontrolada causa daños en las estructuras y puede suponer un riesgo para la salud. Las palomas son aves gregarias y omnívoras, lo que les proporciona protección, alta adaptabilidad y una fuente constante de alimento en entornos urbanos. Anidan en zonas altas, ponen dos huevos por puesta, y pueden reproducirse durante todo el año.

Además, las palomas repiten nidos año tras año, lo que provoca daños en edificios y monumentos. Sus excrementos y nidos obstruyen conductos de ventilación y sistemas de drenaje, y en viviendas vacacionales el problema se agrava durante largos periodos sin supervisión.

También existen riesgos para la salud. Las palomas pueden transmitir enfermedades como histoplasmosis, criptococosis, psitacosis y salmonelosis. Asimismo, sus ácaros pueden picar a las personas cuando los nidos quedan abandonados y los arácnidos se desplazan a viviendas cercanas.

Entre los métodos utilizados por las empresas especializadas en el control de palomas se encuentran el anti-posamiento, que impide que las aves se posen en edificios y estructuras y la cetrería, técnica que utiliza aves rapaces entrenadas para mantener bajo control las poblaciones de palomas.