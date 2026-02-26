‘The New York Times’ lo confirma: 5 restaurantes de España a los que tienes que ir una vez en la vida

David Farley, periodista especializado en viajes y gastronomía, ha escrito un artículo para The New York Times sobre cinco restaurantes en La Rioja que destacan por su autenticidad y sabor. Estos establecimientos, situados en pequeños pueblos de la región, ofrecen una experiencia gastronómica única que combina platos tradicionales con un ambiente familiar. Farley señala que el viaje a estos lugares, conduciendo entre viñedos, es parte del encanto.

La gastronomía riojana destaca por su sencillez y sabores intensos. Entre los platos más emblemáticos están las patatas a la riojana, un guiso con patatas, chorizo y pimientos choriceros. También son famosos los caparrones, una alubia roja guisada con chorizo y otros sacramentos. Las pochas con codornices ofrecen una combinación deliciosa de legumbres y carne de ave, mientras que la menestra de verduras es un plato lleno de frescura, utilizando productos de la huerta riojana. Las chuletas de cordero al sarmiento, asadas sobre los sarmientos de las viñas, son icónicas en la región. De postre, las peras al vino combinan dulzura y el sabor del vino tinto riojano.

‘The New York Times’ recomienda estos restaurantes españoles

Uno de los recomendados es La Cueva del Chato en Canillas de Río Tuerto. Este restaurante, dirigido por César Torrecilla y su esposa, ofrece platos como espárragos, guiso de caparrones y chuletón, con un trato tan cercano que al final de la comida a los clientes les llaman por su nombre.

En el pueblo de Tirgo, se encuentra Bodega Pimiento, un restaurante situado en una casa del siglo XVII y destaca por sus patatas a la riojana y chuletillas al sarmiento, además de su famosa morcilla, conocida como el «sushi de La Rioja».

Otro lugar a destacar es Casa Comidas Irene, en Viniegra de Abajo, que ofrece un menú del día por 22 euros con platos rústicos como alubias con chorizo y manitas de cerdo. Su ambiente acogedor y rústico y sus vistas hacen que el viaje mereza la pena.

Por otro lado, en Clavijo, Casa Tila se especializa en arroces, como el de conejo y caracoles o el de ciervo y carabinero, disponibles sólo por encargo. Este restaurante, situado en un pequeño pueblo, también sirve entrantes deliciosos como salmorejo de guisante y alcachofas salteadas.

Finalmente, Alameda, en Fuenmayor, es descrito por Farley como un «templo de la gastronomía». Este restaurante es conocido por su extensa carta de vinos y su vaca madurada, que Farley considera la mejor carne que ha probado en España.

Estos cinco restaurantes representan lo mejor de la cocina riojana, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica y sabrosa, con un toque personal que los diferencia de los circuitos gastronómicos más conocidos del país.

Casa Tila

«Todos nuestros platos y arroces están pensados para compartir. Además de nuestros arroces, cada semana, complementamos nuestra oferta con entrantes para ofrecer los productos frescos y de temporada que encontremos en el mercado, por lo que habrá variedad para completar una comida equilibrada. Nuestra carta de vinos, comenzó siendo un espacio para pequeños viticultores riojanos. Actualmente contamos con una carta viva, dinámica y rotativa de cerca de 50 referencias, en la que hemos ido incorporando vino de otras regiones y países».

En la carta, los entrantes invitan a disfrutar de sabores tradicionales con toques innovadores. Desde una tarrina de paté de cerdo ibérico acompañada de mermelada de cebolla al oporto, hasta un huevo relleno con mayonesa de encurtidos y un toque de alegría riojana. Las opciones también incluyen un plato fresco de anchoa y boquerón sobre cogollo a la plancha, con salsa romesco y vinagreta de higos. Otros entrantes destacados son la cabeza de jabalí elaborada con morros y carrilleras de cerdos ibéricos y el original salmorejo de guisante con hueva curada de maruca.

Los arroces son el corazón de la carta. Desde el arroz seco de conejo y caracoles, cocinado con los jugos del guiso del conejo, hasta el arroz al horno con oreja confitada, panceta ibérica, morcilla y garbanzo pedrosillano. También destaca el sofisticado arroz seco de ciervo y carabinero, que fusiona sabores de mar y montaña. Otras opciones incluyen el arroz seco de pulpo con sofrito de papada ibérica, el arroz seco de gamba roja y vieira con un toque de choricero y pimentón de La Vera, y un arroz meloso de bogavante cocinado con un fondo de cangrejos de mar y galeras.

Para finalizar, los postres ofrecen una variedad deliciosa, como la clásica tarta tatín de manzana horneada al momento y acompañada de helado de vainilla. También puedes optar por un cremoso pastel de queso servido con helado de Idiazábal y crumble de almendra, o un intenso pastel de chocolate acompañado de helado de caramelo salado. Para los amantes del queso, el queso añejo de oveja con nueces y dulce es una opción que no defrauda.