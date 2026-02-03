España revienta el mercado de MotoGP

El mercado de MotoGP está que arde. Todavía no ha empezado la temporada y los pilotos ya se están moviendo para cerrar su asiento para la próxima temporada. En 2027 cambia el reglamento de MotoGP: la cilindrada de los motores se reduce de 1.000cc a 850cc, la aerodinámica también se verá notablemente limitada y desaparecen los dispositivos de altura. Esto sumado a que casi toda la parrilla terminaba contrato este año ha provocado un baile de pilotos, con los pilotos españoles siendo los primeros en movilizarse.

Fabio Quartararo fue uno de los más rápidos. El francés abandonará Yamaha tras seis años con la fábrica japonesa para irse al ‘archienemigo’ Honda. Su salida ha provocado un efecto dominó en el mercado. Jorge Martín cogerá el hueco que deja libre el Diablo y abandonará Aprilia para firmar por Yamaha en 2027 y 2028. El 89 ya estuvo a punto de abandonar a los de Noale el año pasado, pero finalmente decidió quedarse. Sin embargo, en 2027 empezará un nuevo proyecto de la mano de los de Iwata.

Con la salida de Martinator se queda un hueco libre en Aprilia, que todo apunta a que lo ocupará Francesco Bagnaia, según indican los últimos rumores. Así, el bicampeón de MotoGP formaría pareja de baile junto a su amigo y compañero de la VR46 Riders Academy Marco Bezzecchi, que anunció recientemente su renovación con el equipo italiano hasta, al menos, 2028.

Acosta-Márquez, la nueva dupla galáctica

Pecco pondrá punto y final a ocho años en Ducati. Subió con ellos a MotoGP en 2019 y se convirtió en la referencia de los de Borgo Panigale. Lideró la revolución de los italianos hasta ser la mejor moto de la parrilla con él como piloto estrella. Pero la llegada de Marc Márquez lo ha cambiado todo. El español se ha convertido en el líder del box rojo tras el mal 2025 del italiano, lo que ha provocado que tome la decisión de irse al otro equipo transalpino con su amigo Bezzecchi.

Con la salida de Bagnaia queda una moto roja disponible que la cogerá Pedro Acosta. Hace tiempo que el Tiburón de Mazarrón lleva meditando salir de KTM, pero decidió seguir y esperar a este 2026 cuando se abrían todos los equipos de fábrica para poder escoger la mejor opción. Finalmente, todo apunta a que se irá al Ducati Lenovo con Marc Márquez, donde formarán una dupla galáctica. El rey de MotoGP y el llamado a ser su sucesor compartirán box.

Álex Márquez, por su parte, ocuparía el asiento que libera Acosta en KTM. El vigente subcampeón mundial de MotoGP está sopesando la posibilidad de salir de Gresini rumbo a un equipo de fábrica. La marca austriaca le daría esa posibilidad, aunque quedarse en el equipo liderado por Nadia Padovani también está sobre la mesa. De momento, no hay nada confirmado. Quartararo confirmó que Honda es una de las opciones que baraja para 2027, pero no ha anunciado nada. No obstante, todos quieren tener su futuro resuelto antes de que arranque el Mundial el próximo 27 de febrero en Tailandia.