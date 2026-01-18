Los Javis reaparecen tras su ruptura y posan juntos en una esperadísima alfombra roja

Los Javis ya son historia en el terreno amoroso. El pasado mes de septiembre de 2025 salía a la luz una información que apuntaba a que habrían puesto fin a su relación y así fue. Sin embargo, y aunque Javier Calvo y Javier Ambrossi ya no son pareja sentimental, continúan manteniendo vivo el dúo Los Javis en el terreno laboral. Una formación creativa que les catapultó a la fama más absoluta como productores audiovisuales de exitosos proyectos como Paquita Salas, Veneno o La Mesías. Prueba de su unión profesional es que ambos han viajado hasta Berlín para asistir a la 38.ª edición de los European Film Awards, impulsados por la European Film Academy, han aparecido juntos en la alfombra roja y han posado como pareja artística en el photocall.

Además de la foto oficial, Javier Calvo ha utilizado sus redes sociales para contar a su abultada comunidad 2.0, en la que atesora más de 697.000 seguidores, lo que sucedía en el interior del Haus der Kulturen der Welt —el emblemático centro de arte en Berlín que ha acogido la celebración—. En sus historias temporales, ha mostrado el patio de butacas y los carteles con sus nombres y el de otros compañeros en sus asientos reservados; uno de los instantes del proceso mientras se vestía junto a su estilista y también cómo fue conocer a una persona relevante para él en la antesala de la gala, un encuentro en el que confiesa que «he llorado un poco».

También tiró de selfie y compartió uno con su compañero de batallas, Javier Ambrossi, y otro con este y un compañero al ritmo de la canción Mi persona favorita, de Alejandro Sanz y Camila Cabello.

Los Javis en Berlín con un amigo. (Foto: Gtres)

El look de Los Javis

Para esta esperada reaparición conjunta, ambos eligieron exquisitamente su estilismo. Fieles a su estilo, los dos optaron por lucir traje. Javier Calvo, por un lado, defendió una chaqueta de raya diplomática con cierre cruzado y botonadura doble. Una prenda que ha combinado con pantalones negros, zapatos y corbata al tono y camisa blanca, aportando un toque de luz.

Por su parte, Javier Ambrossi se ha decantado por un dos piezas de delicado terciopelo azul marino de corte oversize. Bajo la blazer ha llevado una camisa en un tono difícil de definir que versa entre el azul, el gris y el malva en perfecta sintonía con la corbata.

Su próximo proyecto juntos

Dejando a un lado el plano sentimental, ambos continúan muy centrados en sus nuevos proyectos. El próximo largometraje que verá la luz producidopor ellos es La bola negra, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca en la que se comenzó a abordar la historia queer española.

Los Javis, guías de Glenn Close en Madrid. (Foto. Gtres)

La fecha de lanzamiento de la película en cines está prevista para el inicio del mes de octubre de este año y, entre el elenco de actores y actrices, figuran nombres asentados en el séptimo arte como Penélope Cruz o Glenn Close —con la que fueron vistos paseando por el centro de Madrid—. A estas emblemáticas actrices se les unirá el talento joven y emergente de Miguel Bernardeau y de Álvaro Lafuente Calvo, más conocido por Guitarricadelafuente.