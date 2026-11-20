El cielo se presenta hoy cubierto de nubes altas, intensificándose a muy nuboso con nubes medias y altas en las horas finales. Las temperaturas experimentan un ligero descenso y el viento sopla de manera floja, con intervalos moderados en el prelitoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de noviembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente soleado

El cielo de Barcelona se presentará despejado esta jornada, como un lienzo azul que invita a disfrutar del aire fresco. La temperatura oscilará entre los 12 y 20 grados, otorgando un agradable calor que se apreciará tanto por la mañana como por la tarde. Aunque el viento soplará con fuerza moderada a 25 km/h, no se esperan lluvias, lo que permitirá a los barceloneses disfrutar de un día soleado y sin preocupaciones.

A medida que el sol se despierte, saliendo a las 07:45, la sensación térmica será bastante placentera, oscilando entre 12 y 20 grados. Ya por la tarde, con la puesta del sol a las 17:27, se podrá experimentar un ambiente ligero y acogedor, ideal para un paseo al aire libre. Así, Barcelona despierta hoy con un tiempo encantador que invita a aprovechar cada momento del día.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes persistentes y viento fuerte

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta reviviendo la inestabilidad, con nubes que se agolpan en el cielo, anticipando un día que no dejará indiferente a nadie. A medida que avanza la jornada, el viento fuerte comenzará a hacerse sentir, soplando desde el noreste a 25 km/h y alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, mientras las temperaturas oscilan entre los 11 y 20 grados, creando una sensación térmica más fresca.

Por la tarde, el panorama no suaviza, ya que las nubes, persistentes desde la mañana, dominan el cielo. A pesar de no haber previsión de lluvia, la humedad relativa alcanzará niveles elevados, lo que puede resultar agobiante. Es un día en el que conviene llevar bufanda y abrigo, ya que el viento chillón y las temperaturas frescas cobrarán protagonismo.

Agradable jornada soleada y fresca en Badalona

El día en Badalona comienza con un fresco amanecer, marcado por una temperatura mínima de 11 grados, mientras la salida del sol tiene lugar a las 07:45. Con el cielo despejado y sin probabilidad de lluvia, la mañana se presenta agradable con 15 grados y una suave brisa del noreste que puede alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h, por lo que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avanza la jornada, el termómetro asciende hasta los 20 grados por la tarde, manteniendo el cielo despejado. Sin embargo, la humedad relativa llega a un 80%, creando un ambiente algo pesado, mientras que la puesta del sol se nos ofrece a las 17:27, brindando así más de nueve horas de luz.

Cielo nublado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable y agradable, con cielo ligeramente nublado durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados, lo que aporta una sensación de comodidad. Habrá vientos suaves, sin riesgo de lluvias, permitiendo disfrutar de un día tranquilo.

Es un buen momento para salir a pasear y aprovechar el ambiente placentero que caracteriza a la ciudad. Las actividades al aire libre serán muy agradables, así que no dudes en dar un paseo o disfrutar de una conversación en una terraza.