Los psicólogos explican por qué las personas más disciplinadas pueden haber crecido en hogares impredecibles: el orden era su forma de sentirse seguras

Hay personas que necesitan tener cada aspecto de su vida organizado, porque se levantan siempre a la misma hora, preparan con antelación todo lo que van a necesitar y se sienten incómodas cuando un plan cambia a última hora. Desde fuera, pueden parecer extremadamente disciplinadas y tener una capacidad de autocontrol superior a la media. Sin embargo, la psicología apunta a otra posible explicación, ya que algunas personas que crecieron en hogares impredecibles aprendieron a encontrar seguridad en las rutinas y en el control de aquello que sí podían manejar.

Cuando el orden se convierte en un refugio

Durante la infancia, los niños dependen de sus padres y de su entorno para desarrollar una sensación de estabilidad. Cuando los horarios cambian constantemente, las normas son inconsistentes o el estado emocional de los adultos resulta difícil de anticipar, el hogar puede convertirse en un espacio poco predecible. Ante esa situación, algunos menores encuentran tranquilidad en pequeñas acciones que pueden controlar, como preparar sus cosas la noche anterior, organizar sus juguetes o establecer horarios propios.

Por qué cuesta tanto cambiar los planes

La necesidad de mantener las rutinas puede continuar durante la edad adulta. Por ejemplo, una persona puede sentirse especialmente incómoda cuando se cancela una cita, cambia su horario de entrenamiento o aparece un imprevisto que altera toda su planificación. No necesariamente se trata de una obsesión por la organización, ya que en determinados casos, conservar el control proporciona una sensación de tranquilidad que resulta difícil conseguir de otra manera.

La diferencia entre disciplina y necesidad de control

La cuestión fundamental está en saber si las rutinas ayudan a organizar la vida o si se han convertido en una exigencia que genera sufrimiento. Tener hábitos saludables, cumplir objetivos y disfrutar de la planificación no representa ningún problema por sí mismo. La dificultad aparece cuando cualquier cambio provoca una angustia desproporcionada o impide disfrutar de situaciones espontáneas.

Por eso, aprender a convivir con cierta incertidumbre también puede resultar beneficioso. Mantener la disciplina no exige controlar absolutamente todo, ya que se puede dejar una tarea para otro día, modificar un entrenamiento o aceptar un cambio de planes, son pequeñas oportunidades para comprobar que la seguridad personal no depende exclusivamente de que todo salga según lo previsto.