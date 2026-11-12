La psicología explica por qué las personas que no hacen la cama al levantarse no son necesariamente desordenadas: hay una razón detrás de este hábito

Hacer la cama nada más levantarse es una de esas costumbres que generan opiniones enfrentadas. Mientras algunas personas consideran imprescindible estirar las sábanas, colocar las almohadas y dejar el dormitorio perfectamente recogido antes de empezar el día, otras prefieren dedicar esos minutos a desayunar, ducharse o prepararse para ir a trabajar. Durante años, este gesto se ha relacionado con la disciplina y la organización, pero la psicología ofrece una perspectiva más amplia. No hacer la cama no convierte automáticamente a alguien en una persona desordenada, ya que detrás de esta decisión pueden existir diferentes prioridades, preferencias personales e incluso formas distintas de estimular la creatividad.

El desorden no siempre es sinónimo de falta de organización

Una de las investigaciones más conocidas sobre este asunto fue publicada en 2013. Los psicólogos Kathleen Vohs, Joseph Redden y Ryan Rahinel, de la Universidad de Minnesota, estudiaron cómo influye el entorno en el comportamiento humano.

En uno de sus experimentos, los participantes tuvieron que proponer nuevos usos para una pelota de ping-pong mientras permanecían en habitaciones ordenadas o desordenadas. Los resultados mostraron que quienes trabajaban en espacios desorganizados generaban ideas consideradas más creativas. Los investigadores concluyeron que el orden y el desorden pueden favorecer comportamientos diferentes, sin que uno sea necesariamente superior al otro. ￼

Qué dice la personalidad de quienes prefieren no hacerla

La psicología de la personalidad también ha estudiado la relación entre los hábitos domésticos y determinados rasgos de comportamiento. Uno de los modelos más utilizados es el de los cinco grandes rasgos, que incluye apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

En una investigación dirigida por el psicólogo Sam Gosling, de la Universidad de Texas, se analizaron los espacios personales de más de 1.300 participantes. Los resultados relacionaron determinados indicadores de orden y organización con una mayor responsabilidad, aunque los investigadores también advierten de que un espacio desordenado de manera puntual no permite establecer cómo es una persona en realidad.

Por lo tanto, dejar la cama sin hacer puede responder simplemente a que alguien no considera esa tarea una prioridad. También puede tener horarios diferentes, una rutina más flexible o preferir invertir ese tiempo en otras actividades.

Un motivo práctico para no hacer la cama inmediatamente

Existe, además, una explicación relacionada con la higiene del dormitorio. Durante la noche, el cuerpo desprende humedad y calor que quedan parcialmente retenidos en las sábanas y el colchón. Por eso, dejar la cama abierta durante un rato puede facilitar que la ropa de cama se ventile antes de volver a cubrirla.

Los ácaros del polvo doméstico encuentran condiciones favorables en ambientes cálidos y húmedos. Aunque mantener una buena ventilación puede ayudar a reducir la humedad, dejar la cama sin hacer no elimina por sí solo estos organismos ni sustituye otras medidas de limpieza. ￼

No hacer la cama no define quién eres

La conclusión de la psicología es que un gesto tan cotidiano como estirar las sábanas no basta para determinar la personalidad de alguien. La organización depende de muchos factores y no todas las personas necesitan mantener el mismo nivel de orden para sentirse cómodas o productivas.

De hecho, una habitación perfectamente recogida no garantiza una mayor responsabilidad, ya que, igual que levantarse y dejar la cama deshecha, no significa ser una persona vaga. Lo importante es distinguir entre una preferencia personal y un problema de organización que realmente afecte a la vida cotidiana.