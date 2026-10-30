Duro revés para España: ¡Ale Galán no jugará el Mundial de pádel!

España se ha llevado un mazazo importante para el Mundial de pádel. Alejandro Galán será baja por lesión y no estará en Doha del 2 al 7 de noviembre. El madrileño ha confirmado la mala noticia a través de sus redes sociales. La lesión en la muñeca que le había impedido jugar en el Major de Kuwait junto a Fede Chingotto es más grave de lo que esperaba. El número dos del mundo pasó pruebas médicas esta semana que determinaron que no podría estar en Qatar la próxima semana.

«Quiero agradecer los mensajes de apoyo y el ánimo que estoy recibiendo. El trato de los servicios médicos con los que he consultado. Y agradecer también el interés mostrado por mis fans y los medios de comunicación. Chingo, gracias por tu comprensión y apoyo. Me da mucha rabia no poder ayudar a la selección en el Mundial, pero seré el primero que esté apoyando a España. Gracias a todos. Volveré más fuerte», aseguró.

Por su parte, la Federación Española de Pádel emitió un comunicado lamentando la baja: «Alejandro Galán no podrá participar en la FIP World Cup de Qatar 2026 por baja médica. Desde la Federación lamentamos su ausencia en esta importante cita internacional y le deseamos una pronta recuperación. Mucha fuerza y mucho ánimo, Ale. Vamos a luchar por traer la Copa a casa. También por ti».

Una ausencia bastante sensible para la España capitaneada por Juanjo Gutiérrez, que pierde a su mejor revés de cara a esa final contra Argentina. La presencia de Galán le permitía al seleccionador tener el comodín de ponerle con Arturo Coello o repetir pareja con Juan Lebrón como en el último Mundial, lo que le daría dos parejas de primer nivel para competir contra la mejor de los argentinos. Pero no podrá ser. España tendrá que luchar por la copa sin uno de sus mejores jugadores.

Javi Leal sustituye a Galán

Javi Leal ha sido convocado en el lugar del lesionado Ale Galán. El gaditano, que se quedó fuera de la lista inicial, debutará en un Mundial con la selección española de pádel después de firmar su mejor año en Premier Padel, alcanzando su primera final de Premier en el Pretoria Premier Padel P1 junto a Fran Guerrero.

«Javi Leal se incorpora a la convocatoria de la Selección Española masculina para disputar la FIP World Cup de Qatar 2026, ocupando la plaza de Alejandro Galán. El jugador se sumará al equipo dirigido por Juanjo Gutiérrez para afrontar esta importante cita internacional. ¡Bienvenido al equipo, Javi!», informó la Federación.