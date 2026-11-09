Cuándo es el Premier Pádel Dubai P1: qué día empieza, así queda el cuadro, horarios de los partidos y dónde ver por TV en directo y en vivo online gratis

El Premier Padel de Dubái se disputa entre el 8 y el 15 de noviembre en el Hamdan Sports Complex de la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Los mejores tenistas del circuito se vuelven a dar cita en otro torneo del calendario después de la disputa del Mundial de Pádel de Doha, que se saldó con una victoria flamante de España en categoría masculina y femenina. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Premier Padel de Dubái.

El circuito del Premier Padel Tour sigue su curso con la celebración de otra prueba del Premier Padel de Dubái que se disputa durante esta semana en el Hamdan Sports Complex. Los mejores padelistas del mundo vuelven a la competición después de la disputa del Mundial de Doha, en el que España salió campeón en categoría masculina y femenina después de un histórico fin de semana en el que el pádel español se ha confirmado como el mejor del mundo.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Dubai P1

El Premier Pádel de Dubái arrancó el domingo 8 de noviembre con la disputa de las fases previas y el cuadro principal comenzará este martes 10 de noviembre hasta el próximo domingo 15 de noviembre.

Cuadro del Premier Pádel de Dubai P1

Arturo Coello y Agustín Tapia son los grandes favoritos a llevarse el triunfo y están exentos de disputar la primera ronda. En la final esperan Román Augsburguer y Juan Lebrón, los segundos cabezas de serie que van por el otro lado del cuadro. Franco Stupaczuk y Jon Sanz son los otros candidatos al título en el Premier Pádel de Dubai P1. Ale Galán y Fede Chingotto no participan este año por lesión del madrileño.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Dubai P1

Los partidos del Premier Pádel de Dubái P1 son los siguientes:

Martes 10 de noviembre: treintaidosavos de final. Comienzan a las 12:00 horas.

Miércoles 11 de noviembre: dieciseisavos de final. Comienzan a las 12:00 horas.

Jueves 12 de noviembre: octavos de final. Comienzan a las 12:00 horas.

Viernes 13 de noviembre: cuartos de final. Comienzan a las 12:00 horas.

Sábado 14 de noviembre: semifinales. Horario por determinar.

Domingo 15 de noviembre: final del Premier Pádel de Dúbai 2026: horario por determinar.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Dubai P1

El Premier Pádel de Dubái 2026 se podrá ver en streaming y en vivo online, al igual que el resto de torneos del circuito, mediante el canal de YouTube que la organización tiene en dicha red social. Las primeras rondas se podrán ver por esta vía, mientras que para ver los cuartos de final en adelante habrá que hacerlo en directo por televisión a través de Red Bull TV o Movistar+, que son los operadores que tienen los derechos televisivos de estas últimas rondas finales.

Qué día es la final del Premier Pádel de Dubai P1

La final del Premier Pádel de Dubái 2026 se disputará el próximo 15 de noviembre.

El calendario del Premier Pádel 2026

Este es el calendario: