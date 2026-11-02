La mejor guía del Mundial de pádel 2026: dónde se juega, cuándo es la final, horarios de los partidos y dónde verlo en directo por TV

Este lunes y hasta el sábado 7 de noviembre se disputará el Mundial de pádel 2026 en el Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha. Qatar acogerá la 28.ª edición del campeonato del mundo de la disciplina, donde España y Argentina parten como favoritas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Mundial de pádel 2026 que se disputa esta semana en Doha.

España disputa esta semana el Mundial de pádel 2026 en un torneo en el que parte favorita, junto con Argentina, para sumar su quinto título en categoría masculina. Juan José Gutiérrez Vicario dirige un equipo en el que finalmente no estará Ale Galán y que estará liderado por Arturo Coello, Juan Lebron, Jorge Nievo y Miguel Yanguas. Jon Sanz, Francisco Navarro, Javier Leal y Aimar Goñi completan a una selección que se enfrentará a Emiratos Árabes Unidos, Suecia y Paraguay en la fase de grupos.

En categoría femenina, donde España ha conquistado 9 títulos (el último en 2025), el equipo nacional jugará en fase de grupos ante Brasil, Alemania y Gran Bretaña.

Cuándo empieza el Mundial de pádel 2026

El Mundial de pádel comienza este lunes 2 de noviembre y se disputará hasta el próximo sábado 7 de noviembre, cuando tendrán lugar los partidos de tercer y cuarto puestos y las finales en categoría masculina y femenina.

Dónde es el Mundial de pádel 2026

El Mundial de pádel 2026 se disputará en el Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, en Qatar.

Cuadro del Mundial de pádel 2026

España está encuadrada en el grupo B y se enfrentará a Emiratos Árabes Unidos, Suecia y Paraguay.

En categoría femenina, España se enfrentará en fase de grupos a Brasil, Alemania y Gran Bretaña.

Calendario del Mundial de pádel 2026

La fase de grupos del Mundial de pádel se disputará entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre. El jueves se disputarán los cuartos de final, el viernes las semifinales y la final está prevista para el sábado 7 de noviembre. Los horarios de los partidos en la categoría femenina serán a partir de las 12:00 horas y los partidos en el Mundial masculino no comenzarán antes de las 16:00 horas.

Cuándo se juega la final del Mundial de pádel 2026

La final del Mundial de pádel 2026 se disputará el sábado 7 de noviembre en categorías femenina y masculina.

Cómo ver por TV el Mundial de pádel 2026

El Mundial de pádel de 2026 se podrá ver a través de Red Bull TV.