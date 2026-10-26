Premier Pádel Kuwait Major: cuándo es, horarios, cuadro y cómo ver en directo por TV y en vivo online todos los partidos

El circuito hace su parada en uno de los torneos más esperado del año: el Premier Pádel Kuwait Major 2026. La gran novedad en este campeonato es la ausencia de la pareja formada por Ale Galán y Fede Chingotto, que no podrán defender el título, ya que ganaron el año pasado allí. A continuación te detallamos las fechas, los horarios y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en esta competición.

Cuándo empieza el Premier Pádel Kuwait Major 2026

Nos estamos acercando al final de la temporada y llega un apasionante Premier Pádel Kuwait Major que va a tener seguramente de todo. Este viernes 23 de octubre comenzaban las clasificaciones y el domingo 26 arrancan las eliminatorias propiamente de este torneo que se va a disputar en el Arena de Kuwait y que terminará el sábado 31.

Cuadro del Premier Pádel Kuwait Major

Arturo Coello y Agustín Tapia, grandes favoritos a llevarse el triunfo, están exentos de la primera ronda y en su camino hacia la final podrían enfrentarse a Leandro Román Augsburguer y Juan Lebrón. Por el otro lado del cuadro del Premier Pádel Kuwait Major son favoritos a alcanzar la gran final del sábado Franco Stupaczuk y Jon Sanz, ya que hay que recordar que Ale Galán y Fede Chingotto no participan este año por lesión del madrileño.

Horarios de los partidos del Premier Pádel Kuwait Major

Domingo 25 de octubre, primera ronda. Comienzan a las 14:00 horas.

Lunes 26 de octubre, segunda ronda. Comienzan a las 12:00 horas.

Martes 27 de octubre, segunda ronda. Comienzan a las 12:00 horas.

Miércoles 28 de octubre, octavos de final. Comienzan a las 12:00 horas.

Jueves 29 de octubre, cuartos de final. Comienzan a las 14:00 horas.

Viernes 30 de octubre, semifinales. Comienzan a las 14:00 horas.

Sábado 31 de octubre, final del Premier Pádel Kuwait Major 2926. Comienzan a las 16:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel Kuwait Major

El Premier Pádel Kuwait Major 2026 se podrá ver en streaming y en vivo online, al igual que el resto de torneos del circuito, mediante el canal de Youtube que la organización tiene en dicha red social. Las primeras rondas se podrán ver por esta vía, mientras que para ver los cuartos de final en adelante habrá que hacerlo en directo por televisión a través de Red Bull TV o Movistar+, que son los operadores que tienen los derechos televisivos de estas últimas rondas finales.

Cuándo se juega la final del Premier Pádel Kuwait Major

Este Premier Pádel Kuwait Major 2026 tendrá la final el sábado, algo poco habitual en el circuito de este deporte. Será el 31 de octubre la fecha en la que concluirá este torneo en el Arena de Kuwait. Tenemos que destacar que el premio total que se ofrece a los participantes es de 1.004.849 euros.

El calendario del Premier Pádel 2026