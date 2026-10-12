Cuándo empieza el Premier Pádel de Milán P1: así queda el cuadro, horarios y cómo ver por televisión en directo los partidos

Los amantes de este deporte están ansiosos por ver a las mejores parejas del planeta peleando en el Premier Pádel de Milán P1 2026, que será uno de los torneos más destacados de la temporada. El año está acercándose a su final y todos esperan poder sumar un nuevo trofeo a su palmarés, pero veremos qué pareja es capaz de coronarse en el país transalpino. Te contamos las fechas, los horarios y cómo ver por televisión en directo todos los partidos de esta competición disputada en Italia.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Milán P1

Llega uno de los torneos más esperados del circuito, ya que este Premier Pádel de Milán P1 promete ser apasionante. Las clasificaciones comenzaron el sábado 10 de octubre, pero será este lunes 12 cuando arranquen las eliminatorias propiamente dichas. La gran final en el Allianz Cloud de la ciudad italiana está programada para el domingo 18, por lo que tenemos por delante una semana vibrante.

Cuadro del Premier Pádel de Milán P1

Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja que parece imbatible en estos momentos, cayeron en un lado del cuadro en el que, a priori, se verían las caras en las semifinales contra Franco Stupaczuk y Jon Sanz. Por el otro lado de los cruces del Premier Pádel de Milán P1 ya encontraríamos a Leandro Román Augsburger y a Juan Lebron, que en su camino hacia la final se cruzarían con Martín di Nenno y Paquito Navarro y en las semifinales con Federico Chingotto y Alejandro Galán.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Milán P1

Lunes 12 de octubre, primera ronda. Comienzan a las 9:00 horas.

Martes 13 de octubre, segunda ronda. Comienzan a las 9:30 horas.

Miércoles 14 de octubre, segunda ronda. Comienzan a las 9:30 horas.

Jueves 15 de octubre, octavos de final. Comienzan a las 9:30 horas.

Viernes 16 de octubre, cuartos de final. Comienzan a las 9:00 horas.

Sábado 17 de octubre, semifinales. Comienzan a las 14:00 horas.

Domingo 18 de octubre, final del Premier Pádel de Milán P1 2026. Comienzan a las 15:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Milán P1

El Premier Pádel de Milán P1 2026, al igual que todos los torneos, se va a poder ver en streaming y en vivo online a través del canal de Youtube de la organización. Para seguir viendo los partidos a partir de cuartos de final habrá que hacerlo en directo por televisión mediante Movistar+ y Red Bull TV, que son las plataformas que tienen los derechos de las rondas finales.

Cuándo se juega la final del Premier Pádel de Milán P1

Como ya hemos mencionado anteriormente, la gran final del Premier Pádel de Milán P1 se disputará el domingo 18 de octubre. El escenario donde se disputará el torneo es el Allianz Cloud y hay que recordar que esta competición repartirá 479,068 euros como premio.

El calendario del Premier Pádel 2026