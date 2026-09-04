Alejandra Salazar: «Me habría gustado tener unos añitos menos para jugar unos Juegos Olímpicos»

Alejandra Salazar atendió a OKDIARIO durante el Media Day del Madrid Premier Padel P1. Esta será la última vez que la jugadora madrileña disputará su torneo de casa, ya que a finales del 2026 se retira. La leyenda del pádel femenino español se mostró muy emocionada ante su última participación en el P1 de la capital de España, delante de su gente. Asegura que lo ha hecho todo en el pádel, pero reconoce que le habría gustado «tener unos añitos menos para poder jugar la Olimpiada, representar a España y poder llevarme una medalla olímpica».

El pádel está cada vez más cerca de ser olímpico y podría conseguirlo en Los Ángeles 2028, pero Salazar ya habrá colgado la pala para entonces. No obstante, ella es una de las culpables de que el pádel haya llegado al nivel de poder ser olímpico y sueña con poder vivirlo, al menos, desde el banquillo como «coach». «Ver el pádel olímpico el día de mañana sería otro triunfo invisible para mí», comentó.

Pregunta: Bueno, ahora sí que sí, last dance en Madrid. ¿Tiene ganas?

R: El último baile, sí, pero que dure muchos días, por favor. Sí, tengo muchas ganas.

P: ¿Cómo lo lleva? ¿Ha pasado muchos nervios estas últimas semanas al ver que se acercaba la fecha?

R: No, realmente no. Estoy muy enfocada, trabajando mucho desde principio de año el tema emocional y queriendo vivir cada semana intensamente, sin estar pensando en lo que va a venir. Creo que me merezco eso, el saborear cada día, cada semana y que no me atropellen los pensamientos de lo que va a venir después y fluyendo y disfrutando lo que viene.

P: De los torneos que quedan en el calendario, ¿el de Madrid es el más especial? El Mundial no cuenta.

R: Sin duda, yo creo que Madrid es el más especial y va a estar mucha gente en la grada. Después de tantos años, amigos y familia, estoy deseando verles y disfrutar con todos ellos. Así que sí, te diría que sí, que es el más especial.

P: ¿Qué significa para usted este torneo y qué espera de él?

R: ¿Qué espero del torneo? Me encantaría, es muy difícil, pero me encantaría poder repetir el torneo del año pasado. Conseguimos llegar al sábado, disfrutar las semifinales con el pabellón abarrotado, con todos los amigos y la familia. Entonces tengo muy buenos recuerdos del año pasado. Sé que es difícil porque el nivel es altísimo. Las cuatro primeras parejas, además, están a un nivel impresionante y, claro, para llegar al sábado supone que el viernes habría que jugar contra una de ellas y ganarla. Pero no solo eso, también hay otras dos primeras rondas muy duras que tenemos miércoles y jueves. Así que, bueno, paso a paso. Ojalá pueda disfrutar lo máximo posible dentro de la pista y, si no, será fuera con todos vosotros, con todos los amigos… Y seré una fan más en las gradas viendo a las mejores dentro de la pista.

P: ¿Tiene ya preparados los clínex para el homenaje del domingo?

R: He comprado, he comprado bastantes y vendré con bolsillos también para poder guardar todo. Creo que habrá que dejar las emociones fluir y, bueno, si tienen que venir lágrimas, pues que vengan. Por supuesto, serán, serán de alegría, de emoción. Y recordando toda la carrera que he tenido, tan bonita, tan orgullosa que estoy feliz.

P: Se está emocionando ya.

R: Sí. Vamos a cambiar de tema mejor.

P: ¿Cuál sería la despedida perfecta de su carrera?

R: Bueno, sin duda que estuvieran personas que han estado formando parte de mi carrera. Me encantaría ver entrenadores que he tenido, gente que ha formado parte de mi equipo. Hoy en día, has acumulado tantos equipos con tantas compañeras, preparadores físicos, entrenadores, nutricionistas, psicólogos, pues todos los que han formado parte de mi equipo en algún momento, pues sería genial verles a los más posibles. Sé que son fechas complicadas y que mucha gente, pues, tiene otras cosas que hacer, pero bueno, pues sería genial que estuvieran mis compañeras. Aparte de mis amigos, familia y gente que me quiere, pues eso también, toda la gente que tenga buenos recuerdos conmigo me encantaría que estuvieran.

P: Debuta en 2002, si no me equivoco, y se retira en 2026, 21 años después, con 52 títulos en el bolsillo (por ahora) y 7 mundiales.

R: La primera temporada fue en 2001, cuando yo tenía 15 años. Empecé a jugar el circuito. Títulos son más. De World Padel Tour son 52, más Premier Padel más, en su día, títulos que yo considero oficiales, que son de la Federación Española. Lo que pasa es que a lo mejor no era un circuito como tal y no los cuentan, pero para mí yo cuento 62 torneos, más campeonatos de España, mundiales…

P: Mejor me lo pone. Yo le iba a decir que le pusiera usted el adjetivo a su palmarés, porque a mí me da vergüenza. Sinceramente, es una auténtica leyenda.

R: Bueno, muchas gracias. Me siento orgullosa, sí. Muy feliz, porque no ha sido fácil el seguir compitiendo, seguir en lo más alto tantos años más allá de los números uno. Pues han sido, si no me equivoco, 17 temporadas, número uno, número dos o número tres. Que eso al final es muy difícil mantener ese nivel durante tantos años con lo que conlleva a nivel físico, exigencia mental… Que se pueden tener muy poquitos malos días para conseguir eso. Y luego, volver de las dos roturas de rodilla, el codo y seguir aquí. Para mí es un privilegio y creo que tengo que estar más que orgulloso de la carrera que he tenido.

P: Echando un poco la vista atrás, cuando usted empezaba, prácticamente se tenían que financiar los desplazamientos como pudieran. Y a día de hoy el pádel está a punto de ser deporte olímpico. ¿Cómo valora todo eso en lo que se ha convertido el pádel y que usted, además, es una de las grandes culpables de que el pádel sea lo que es hoy en día y haya tantas chicas practicando este deporte?

R: Para mí te diría que es otro triunfo invisible el poder, el día de mañana, ojalá, ver el pádel olímpico, aunque no lo pueda vivir como jugadora. ¡Wow! Me sentiré, como dices, culpable de haber aportado mi granito de arena todos estos años para fomentar este deporte, para popularizarlo, para enamorar a tanta gente, tanto dentro como fuera de la pista, y que hoy sea tan popular, tan querido, tan jugado por tanta gente. Y ojalá lo podamos ver en los Juegos Olímpicos muy pronto.

P: ¿Le ha faltado algo por hacer en el pádel o le queda algo por hacer?

R: Lo he hecho todo. Te diría eso, tener unos añitos menos para poder jugar la Olimpiada, representar a España y poder llevarme una medalla olímpica. Sería eso. Pero bueno, creo que todo lo demás me lo llevo como un gran tesoro de haberlo conseguido. Y bueno, por qué no, en esa olimpiada a lo mejor puedo llegar como coach o puedo ir a disfrutar como una fan también a las gradas. Pero sí, me encantaría vivirlo.

P: ¿Puede ser parte de la medalla olímpica como coach en el banquillo?

R: Sí, ¿por qué no? Vamos a soñar.

P: En 2005 había 12 jugadoras en el top-30 del ranking y ahora hay 24, sólo seis no son españolas. ¿En qué piensa cuando ve esto?

R: Yo creo que ha habido muchas jugadoras que hemos sido esos ídolos o esas jugadoras reflejo o espejo para tantas niñas que hoy en día, desde tan pequeñitas, se mueren con jugar al pádel, disfrutan muchísimo, el pádel es su día a día y están enamoradas. Entonces a mí me encanta. Me emociona muchísimo que tantas jugadoras tan jóvenes ya se metan desde tan pequeñitas a querer ser su mejor versión, a jugar, a, bueno, pues a hacerlo lo mejor posible y a poder imitarnos. O sea que el haber sido también role model de todas estas niñas, pues es otro pequeño triunfo que me llevo y es una maravilla el ver tantas jugadoras españolas.

También te digo que me gustaría ver en un futuro más banderas en los primeros puestos del ranking, porque también supondrá que el pádel ha llegado a más lugares que se lo están tomando súper en serio, que están con las condiciones y equiparándose cada vez más a España, con más formadores, con más condiciones óptimas para que sus jugadores también puedan estar en los altos puestos del ranking. Así que eso será muy importante también para la internacionalización, para el crecimiento y para que podamos estar en unos Juegos Olímpicos.

P: ¿El broche de oro a su carrera sería cerrar con el Mundial?

R: Sí, sin duda. Ojalá. Bueno, en unos días se sabrá la lista. Ojalá pueda leerme en ella, pueda aportar tanto dentro como fuera de la pista. Porque es muy importante, yo creo que en un Mundial el hacer equipo, el apoyar tanto si estás dentro jugando como si estás fuera, con toda mi experiencia, y creo que puedo aportar muchas cosas al equipo y ojalá pueda, pueda vivir mi último Mundial vistiendo la camiseta.