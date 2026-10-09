La Fiscalía se opone a revisar el censo de la Ley de Nietos y a que la hermana de Puente sea imputada

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que acuerde levantar la suspensión de la Ley de Nietos de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. El Ministerio Público también ha pedido este viernes que se inadmita la querella por prevaricación de la organización HazteOir contra Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente y directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2022, en relación con la instrucción de estas disposiciones de la Ley de Memoria Democrática.

La petición de levantamiento de la suspensión de la Ley de Nietos por parte de la Fiscalía se da en el marco del plazo de alegaciones abierto por el Supremo después del adelanto electoral al 29 de noviembre por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y antes de resolver sobre el fondo del asunto.

El Ministerio Público ha puesto de manifiesto la posible incidencia que puede tener la convocatoria de elecciones, adelantada de 2027 al 29-N, sobre la suspensión cautelar de la Ley de Nietos. Asimismo, la Fiscalía enfatiza las «dificultades» y las «incompatibilidades» entre el hecho de que el censo que se usará para estas elecciones sea el cerrado el pasado 1 de agosto y que la suspensión puede generar una interrupción de altas hasta el momento de las votaciones.

Además, subraya que el adelanto electoral puede haber cambiado el escenario de ponderación de intereses y que, asimismo, debe valorarse para adoptar medidas cautelares. En concreto, la Fiscalía transmite que interesa que no lleve a cabo las acciones de revisión del censo, «al menos durante este proceso electoral».

Por último, reiteran la necesidad de que se dé oportunidad de personarse en el procedimiento a aquellas personas afectadas por las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre, que implican suspender de forma cautelar el voto y las nuevas inscripciones en el censo, salvo exilio acreditado.

La hermana de Puente

En relación con la petición de inadmisión de la querella contra Sofía Puente, el Ministerio Público ha transmitido en una nota de prensa su oposición, basada en que ya existió otra querella contra la hermana del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en 2022, y que la misma fue archivada.

Esta querella la interpuso la Asociación por la Reconciliación Histórica ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. La Fiscalía se posiciona alegando que «los hechos objeto de la querella actual son coincidentes» con los de aquel procedimiento.

Ambas demandas se dirigieron contra la misma persona, Sofía Puente y «la institución de la cosa juzgada impediría la prosecución» de este segundo caso, al haberse sobreseído el primer procedimiento, indica el Ministerio Público.