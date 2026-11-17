La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado, en una sentencia del 23 de abril de 2026, la condena de tres años y tres meses de prisión a un ganadero por un delito continuado de incendio forestal. Según el Poder Judicial, el condenado prendió fuego al monte para obtener pastos y las llamas arrasaron unas 2,5 hectáreas de vegetación.

El fallo, que no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo, también le impone una multa de 4080 euros, que corresponde a 17 meses con una cuota diaria de 8 euros, y el pago de 180,81 euros al Principado de Asturias.

Además, el ganadero tendrá que indemnizar a los propietarios de las siete parcelas afectadas, aunque la cifra de cada compensación se fijará en la fase de ejecución de la sentencia.

¿Cómo provocó el ganadero asturiano un incendio forestal de 2,5 hectáreas?

De acuerdo con el relato de hechos probados, el ganadero encendió un primer fuego con fines de pastoreo en un paraje de Asturias el 16 de febrero de 2020, en una jornada con riesgo alto de incendio (índice 3). Ocho días después, el 24 de febrero, volvió a prender fuego en una parcela colindante, con un nivel de riesgo todavía mayor (índice 4).

Las dos quemas acabaron por unirse. El fuego recorrió una superficie aproximada de 2,5 hectáreas de matorral, helechos y zarzas y alcanzó a siete parcelas colindantes, cuyos dueños figuran ahora entre los perjudicados a los que el ganadero asturiano deberá compensar por los daños.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), sus equipos de prevención ejecutaron 224 quemas prescritas sobre 1610 hectáreas en 2025. El 51,77 % buscaba eliminar matorral para el crecimiento de pasto. Ese mismo año, el noroeste peninsular, que incluye Asturias, sumó el 39,57 % de los incendios forestales de España.

¿Qué pruebas sostienen la condena del ganadero de Asturias?

El acusado niega haber causado el incendio forestal y alega que no existen pruebas directas contra él. Sin embargo, el tribunal de apelación considera que la jueza de primera instancia, que dictó la sentencia en un tribunal de Oviedo en mayo de 2023, justificó su decisión «de manera lógica y razonable».

La condena descansa en las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil y de la BRIPA. Los testimonios de esos agentes coinciden «en puntos clave» con el relato que ofreció el propio investigado.

Por eso, los magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias concluyen que la acumulación de pruebas indirectas es «tan sólida y concluyente que no deja espacio para ninguna duda razonable» sobre su responsabilidad.

Las penas del Código Penal para un incendio forestal en España

El Código Penal castiga a quien incendia montes o masas forestales con penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses. El castigo sube a entre tres y seis años de cárcel cuando el incendio forestal alcanza especial gravedad, como ocurre si se provoca cuando el clima o el terreno aumentan el riesgo de propagación.

La norma también regula el delito continuado, que se aplica cuando una persona comete varias acciones que infringen el mismo precepto penal con un plan previo o al calor de una misma ocasión. En ese caso, el juez impone la pena de la infracción más grave en su mitad superior, y puede llegar incluso a la mitad inferior de la pena superior en grado.

Por su parte, la multa se calcula por días-multa, con una cuota diaria de 2 a 400 euros que el tribunal fija según la situación económica del condenado. Cada mes equivale a 30 días. Por causa justificada, el tribunal también puede autorizar que el pago se haga en un plazo de hasta dos años desde la firmeza de la sentencia.