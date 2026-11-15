En los años 70 Argentina pensó que era buena idea plantarlos para impulsar la industria maderera: medio siglo después los pinos avanzan sin control y amenazan el bosque nativo

Según la revista científica Ecología Austral, Argentina empezó a promover a principios de la década de 1970 las plantaciones de pinos exóticos como sustento de la industria maderera, al igual que Brasil y Chile. Medio siglo después, varias de esas especies se propagan fuera de las parcelas y avanzan sobre la estepa y el bosque nativo de la Patagonia.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), las plantaciones de coníferas introducidas ocupaban en 2014 unas 90.000 hectáreas en el norte de la Patagonia andina. Un grupo de investigadores del organismo estudia la presión que ejercen sobre distintos ecosistemas y su vínculo con los incendios forestales.

¿Por qué Argentina plantó pinos en la Patagonia?

Argentina apostó por los pinos para diversificar la economía de la región. «El cultivo de árboles para producción maderera es promovido en el país desde hace más de 30 años, ya que potencia la diversificación productiva, genera valor agregado y aporta al desarrollo de las economías locales», explicaba en 2014 Martín Núñez, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA).

La elección de especies fue muy concentrada. En 2014, el 87 % de las plantaciones de la Patagonia andina correspondía al pino ponderosa (Pinus ponderosa), el 7,5 % al pino murrayana (Pinus contorta), el 4 % al pino oregón (Pseudotsuga menziesii) y el 1 % al pino radiata (Pinus radiata). Las cuatro figuran como invasoras por sus antecedentes en otros lugares del mundo.

¿Cómo avanzan los pinos invasores sobre el bosque nativo de la Patagonia?

«En nuestra región, en estepas, el ritmo de avance de Murrayana es invasor. Al igual que el pino Oregón en zonas de matorrales y en bosques de ciprés de la cordillera y el pino Ponderosa en áreas de bosque abiertas, sendas y picadas, pero con un ritmo de avance y densidad menores», detallaba Estela Raffaele, también investigadora del CONICET en el INIBIOMA.

En 2014, Núñez hablaba de focos incipientes, en parte porque las plantaciones eran demasiado jóvenes para producir suficientes semillas. Aun así, los científicos consideraban muy probable una invasión a gran escala en el mediano o largo plazo, como ocurrió en Nueva Zelanda, Sudáfrica o Australia.

Una década más tarde, un artículo publicado en 2024 en la revista Desde la Patagonia, de la Universidad Nacional del Comahue, describe el «avance progresivo» de los pinos invasores en áreas periurbanas y naturales de la región andino-patagónica. Sus autores advierten que algunas especies «se propagan de forma espontánea y fuera de control».

En Bariloche, la red PINOS extrajo 13.707 pinos en apenas 2,8 hectáreas de un sitio piloto con ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) y ñire (Nothofagus antarctica). En su campaña ciudadana, el pino oregón concentró el 57 % de las detecciones.

¿Qué relación tienen los pinos con los incendios en la Patagonia?

Según el CONICET, la combinación de incendios repetidos con plantaciones de pinos exóticos supone un nuevo tipo de alteración en el noroeste de la Patagonia. Muchas especies de pino resisten el fuego gracias a una corteza muy gruesa o a la serotinia, es decir, piñas que permanecen cerradas y se abren con el calor.

«Una vez abiertas, las semillas de las piñas serótinas caen al suelo, donde inmediatamente después del incendio se dan las mejores condiciones para el establecimiento de nuevos individuos», explicaba Raffaele. Su equipo encontró en Puerto Patriada, cerca de El Bolsón, un ciclo de plantación, invasión, fuego, invasión y fuego en unos 20 años.

Para los autores del artículo de la Universidad Nacional del Comahue, algunas especies se benefician de los incendios, alcanzan altas densidades en las áreas quemadas y suprimen la regeneración de la vegetación original.

Lo que hizo el pino murrayana al otro lado de la cordillera, en Chile

En el sur de Chile, el pino murrayana escapó de plantaciones establecidas sobre todo en la década de 1970 y hoy invade bosques y ambientes sin árboles. Así lo recoge un estudio publicado en febrero de 2023 en la revista científica Diversity, encabezado por Rafael García, de la Universidad de Concepción.

El equipo trabajó en un bosque de araucaria (Araucaria araucana), donde el área invadida supera las 200 hectáreas, y en la estepa patagónica. A medida que aumentaba la biomasa de pinos, crecía la hojarasca acumulada y disminuía la luz que llega al suelo. Ese cambio coincidió con una caída de las plantas nativas en los dos ecosistemas.

Según los autores, estos impactos se mantienen incluso después de eliminar los pinos, un fenómeno conocido como efecto legado. En los bosques de araucaria, además, los ejemplares de pino murrayana son más inflamables que las especies nativas del género Nothofagus.