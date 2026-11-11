En 1979 creyeron que era buena idea plantarla para ganarle terreno al mar: 47 años después es una hierba invasora que ha ocupado 82.000 hectáreas y cuesta millones

En 1979, China plantó en sus costas la espartina (Spartina alterniflora), una hierba de marisma, para fijar los fangales y ganarle terreno al mar. Cuarenta y siete años después, esta hierba invasora ocupa unas 82.000 hectáreas en todas las provincias costeras del país.

Según un artículo publicado en agosto de 2026 en la revista científica npj Biodiversity, la especie invade los fangales donde se alimentan las aves migratorias y compite con los manglares del sur. Sus autores piden revisar el plan nacional con el que el Gobierno chino intenta erradicarla.

¿Por qué China plantó la espartina para ganarle terreno al mar?

China introdujo la espartina de forma deliberada en 1979 para «estabilizar los fangales, reforzar los diques y apoyar la ganancia de tierras al mar», explican los autores del artículo. Las primeras plantaciones estuvieron en la provincia de Fujian, en el sureste del país.

La planta llegó desde la costa atlántica de Estados Unidos, de acuerdo con una revisión publicada en julio de 2026 en la revista Anthropocene Coasts. En muchas regiones del mundo, la especie se plantó para frenar la erosión, ya que reduce la energía de las olas, atrapa sedimentos y eleva poco a poco el nivel del terreno.

En el norte de China, en las zonas que coloniza la espartina, el sedimento se acumula a un ritmo de 3 a 4 centímetros al año, frente a menos de 1 centímetro en los fangales sin vegetación.

Los daños de la hierba invasora en la costa de China

Con el tiempo, la espartina se extendió con rapidez por el litoral chino. En 2000, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la incluyó entre las 100 peores especies exóticas invasoras del mundo. Tres años después, China la catalogó como una de sus principales especies invasoras.

La revisión de Anthropocene Coasts cita un censo nacional de 2024 que situaba su superficie en unas 68.000 hectáreas en 2022. La cifra de 82.000 hectáreas procede del artículo de npj Biodiversity, que no precisa el año de la medición.

Uno de los daños afecta a las aves limícolas migratorias. La planta coloniza los fangales desnudos donde esas aves buscan alimento. Además, sus densas raíces forman una capa que dificulta el acceso a ese terreno. La revisión también describe el desplazamiento de la vegetación nativa y una homogeneización del hábitat.

Al sur de la bahía de Hangzhou, la espartina compite de forma directa con tres especies de manglar nativas. También puede alterar las comunidades de invertebrados que viven en el fondo, reducir la productividad de la pesca, obstruir canales y perjudicar a la acuicultura.

¿Cuánto le cuesta a China erradicar la espartina?

En diciembre de 2022, China puso en marcha un plan especial de control de la espartina para el periodo 2022-2025. Según la revisión de Anthropocene Coasts, esta iniciativa nacional supera los 6000 millones de yuanes de inversión (unos 700 millones de euros) y tiene como objetivo la erradicación de la especie.

A ese gasto se suma la investigación. La financiación pública china para estudiar la planta creció con fuerza a partir de 2015 y alcanzó su máximo en 2018, con unos 425 millones de yuanes (más de 50 millones de euros).

En septiembre de 2024, más del 80 % de las zonas invadidas ya estaba despejado, sobre todo con métodos físicos, según el artículo de npj Biodiversity. Sin embargo, esa retirada es cara, exige mucha mano de obra y obliga a repetir las intervenciones.

La espartina ya volvió a crecer en zonas de Shandong, Shanghái y Zhejiang. En Tianjin, un informe que citan los autores relacionó la retirada a gran escala con un descenso de la población de gaviota relicta.

Los científicos piden cambiar la estrategia contra la hierba invasora en China

Los autores del artículo de npj Biodiversity cuestionan el enfoque único del plan nacional. En el norte, la espartina aporta beneficios. Junto a las ostras, su biomasa alcanza unos 1,65 kilos por metro cuadrado, casi diez veces más que en el fangal desnudo vecino. «Una política de eliminación uniforme es, por tanto, inadecuada», sostienen.

Su propuesta incluye una red nacional de vigilancia con imágenes de satélite, siegas selectivas y retención parcial de la planta en los fangales del norte. En los manglares del sur, plantean una retirada gradual acompañada de la restauración de especies nativas. También proponen estudiar usos como el biocombustible o el forraje.

Los autores de la revisión de Anthropocene Coasts creen que las estrategias universales tienen pocas probabilidades de funcionar en todos los tipos de humedal costero. Aun así, advierten que en zonas sensibles, como los hábitats de aves migratorias, «la erradicación rápida puede ser necesaria para preservar la integridad del ecosistema».

El artículo de npj Biodiversity lo firman investigadores del Servicio Geológico de China y de las universidades de Nanjing y Nankai. La revisión es obra de un equipo de la Universidad de Nanjing, con Hu Chang como primer autor.