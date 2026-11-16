Cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas dominará en toda la provincia de Barcelona este 16 de noviembre de 2026. Se esperan brumas y bancos de niebla por la mañana en la depresión central, con temperaturas estables y un ligero descenso de las mínimas en el interior. El viento será flojo y variable, predominando la componente oeste, con intervalos moderados del suroeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 16 de noviembre

Barcelona: cielos claros y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se presenta hoy claro, como si se despertara lentamente, listo para abrazar a la ciudad con su azul sereno. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados, ofreciendo una agradable sensación térmica en todo momento. La brisa del viento, que soplará a una media de 10 km/h, aportará un toque fresco y vivificante, aunque con algunas rafagas que podrían alcanzar los 20 km/h, perfectas para disfrutar de un paseo al aire libre.

A lo largo de la jornada, los rayos del sol comenzarán a iluminar la ciudad a partir de las 07:40, extendiéndose hasta el atardecer a las 17:30. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde sin una sombra de lluvia que amenace el buen tiempo. Con la humedad relativa manteniéndose en un nivel cómodo, el ambiente será agradable, invitando a barceloneses y visitantes a disfrutar de un día radiante.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento fuerte todo el día

Las nubes grisáceas que se arremolinan en el cielo de L’ Hospitalet de Llobregat ya presagian un día de contrastes. La mañana amanecerá con una temperatura fresca de 15 grados, acompañada de un cielo cubierto que irá dejando caer algunas gotas, aunque sin una probabilidad real de lluvia. A medida que transcurra la jornada, los termómetros alcanzarán los 21 grados, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando rachas de hasta 85 km/h.

La tarde traerá consigo un descenso térmico significativo, con temperaturas que pueden llegar a sentirse como 14 grados, debido a la sensación térmica provocada por el viento. La humedad se mantendrá alta, aunque sin lluvias intensas. En este inestable panorama, no está de más llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede jugar una partida inesperada.

Día soleado con brisa fresca en Badalona

Esta jornada de tiempo en Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima se sitúa en unos frescos 13 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro irá ascendiendo hasta alcanzar los 21 grados por la tarde, brindándonos un ambiente agradable, aunque la sensación térmica podría ser ligeramente más cálida. No se esperan lluvias durante el día y con una humedad que oscila entre el 55% y el 80%, el ambiente se sentirá algo pesado.

El viento soplará de manera suave, con ráfagas que pueden llegar a ser de hasta 30 km/h, ofreciendo un ligero frescor en las horas más cálidas. Con 10 horas y 50 minutos de luz, el sol hará su aparición a las 07:40 y se ocultará sobre el horizonte a las 17:30, invitándonos a disfrutar de una tarde agradable al aire libre.

Cielo alternando sol y nubes en Sabadell

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo del día, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 11 grados y un máximo de 20, proporcionando un ambiente agradable. El viento será leve, creando una sensación de tranquilidad en el ambiente.

Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, ideal para pasear por los parques o simplemente relajarse en una terraza. Aprovechar estas horas de buen tiempo permitirá disfrutar de pequeñas actividades cotidianas con una agradable brisa.