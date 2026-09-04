José Coronado e Irene López rompen con su habitual discreción y comparten un romántico posado
José Coronado no se casa: el actor desmiente la boda sorpresa con su compañera de ‘Entrevías’
Quién es Irene López, la discreta actriz que ha conquistado a José Coronado
José Coronado encontró el amor hace cuatro años en el rodaje de la serie Entrevías. Fue allí donde conoció a Irene López, la actriz que, desde aquel momento, se convirtió en una persona fundamental en su vida. Cuando su historia de amor salió a la luz, la relación despertó rápidamente un gran interés mediático. Muchos quisieron conocer más detalles sobre la mujer que había conquistado el corazón del actor, así como tampoco pasó desapercibida la diferencia de edad que había entre ambos, de casi tres décadas.
Sin embargo, ni Coronado ni Irene han permitido que la expectación altere su manera de vivir su romance y, desde el principio, ambos han optado por la discreción. Es por ello por lo que han sido contadas las veces que han compartido públicamente imágenes juntos, convirtiendo cada una de sus apariciones en una pequeña excepción. Es precisamente por ello que la última publicación de Irene ha llamado la atención de propios y extraños. Y es que, para sorpresa de sus seguidores, ha roto con esta norma no escrita y ha compartido un romántico posado junto a Coronado con el que ha demostrado que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos.
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«Un verano tranquilo, de esos que se viven, se guardan y se agradecen», escribía Irene en su perfil oficial de Instagram junto a una fotografía en la que aparece posando con Coronado, visiblemente felices, disfrutando de una jornada en altamar que, sin duda, parece haber sido uno de los recuerdos más especiales de sus vacaciones.
Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios y muestras de cariño hacia la pareja. Tanto seguidores anónimos como numerosos rostros conocidos que mantienen una excelente relación con la pareja y que han querido reaccionar a la imagen, destacando la complicidad que desprenden y asegurando que forman una pareja «increíble». Como es el caso de Xuso Jones, Lolita Flores o Esther Toledano. «Qué felices se os ve», «Me encanta», «Parejaza», «Pero qué guapos salís», «Qué foto tan bonita», «Cómo me gusta veros así», escribían algunos de ellos.
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Sin duda, esta imagen ha reflejado la estabilidad que han conseguido Irene y José en su relación, manteniéndose siempre lejos de la exposición pública. No obstante, por ahora aún no han dado el paso de convertirse en marido y mujer, a pesar de que han sido muchos los rumores que han señalado, en más de una ocasión, que ya habían pasado por el altar. De hecho, cabe recordar que el pasado mes de abril, el actor se vio obligado a dar un paso al frente y desmentir que se había convertido de nuevo en un hombre casado.