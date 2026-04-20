Boda sorpresa: José Coronado se da el «sí, quiero» con una compañera de la serie ‘Entrevías’
José Coronado e Irene López se conocieron en el rodaje de la serie 'Entrevías'
La pareja de actores se han convertido en marido y mujer en una ceremonia íntima y discreta
José Coronado se ha casado en secreto con Irene López, la actriz con la que compartió rodaje en la serie Entrevías. Según lo publicado, la pareja ha decidido dar un paso más en su relación y se han convertido en marido y mujer, aunque lo cierto es que lo han hecho manteniéndose fieles a la habitual discreción que siempre ha caracterizado sus respectivas vidas personales. Es por ello por lo que, por ahora, no ha trascendido ningún detalle sobre la ceremonia, algo que refuerza la idea de que se trató de un enlace íntimo, en el que estuvieron rodeados tan solo de su círculo más cercano, evitando así situarse en el centro del huracán mediático.
Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, por lo que tampoco se conoce el día que tuvo lugar esta importante jornada. No obstante, sea como fuere, lo que está claro es que su historia de amor continúa avanzando por el mejor de los caminos, a pesar de su diferencia de edad. Se conocieron hace más de tres años, concretamente cuando el actor dio por finalizada su relación con la periodista Elena González. Aparecieron por primera vez juntos, delante de las cámaras, en el tercer episodio de la segunda temporada de Entrevías y, desde entonces, no se han vuelto a separar.
En octubre de 2023, y en medio de constantes rumores, José Coronado rompió con su hermetismo y confirmó su noviazgo durante la promoción de La chica de nieve. «Estamos muy a gusto juntos. Déjalo ahí», expresó, confirmando así que había rehecho su vida sentimental tras su ruptura con la periodista señalada. Por su parte, en abril de 2025, Irene publicó su primera fotografía junto a su chico en la red, donde la definió como «mi todo».
Así es Irene López, la actual mujer de José Coronado
Como no podía ser de otra manera, la boda en secreto de José Coronado e Irene López, publicada en exclusiva por El Debate, ha generado un gran interés en torno a la carrera y vida privada de mencionada, de la que apenas se conocen datos. La intérprete estudió interpretación en la reconocida escuela privada de teatro Laboratorio William Layton, una formación que le ha permitido formar parte de importantes proyectos como Ay, Carmela, Mi otro Jon o el cortometraje Juani, entre otros muchos.
En cuanto a su vida personal se refiere, apenas se conocen datos. De hecho, no hay detalles publicados sobre su pasado amoroso. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la actriz comparte con sus seguidores algunas fotografías que han sacado a la luz que es una amante de la naturaleza y los viajes, así como también se ve que es una apasionada del ajedrez y la fotografía.