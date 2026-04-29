Las gasolineras más baratas para echar gasolina antes de viajar el puente de mayo 2026

Se acerca el puente de mayo, uno de los periodos en el que mayor número de desplazamientos se registran. En este contexto, una de las principales preocupaciones de los conductores es encontrar las gasolineras más baratas para llenar el depósito antes de salir de viaje. Afortunadamente, hoy en día, gracias a las plataformas digitales, es muy fácil encontrar las estaciones de servicio más económicas de cada provincia. Lo más importante es no esperar hasta el 1 de mayo para repostar, ya que, previsiblemente, aumentarán los precios a medida que se acerque el día festivo.

«El 30 de abril a las 15:00 horas comienza el dispositivo especial que la Dirección General de Tráfico tiene preparado para dar cobertura a los 7.540.000 desplazamientos por carretera previstos con motivo del puente del 1 de mayo, y que se prolongará hasta la medianoche del próximo domingo 3 de mayo. Para ello, Tráfico cuenta con la total disponibilidad de los medios, tanto humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad) de los que dispone la DGT».

Las gasolineras más baratas antes del puente de mayo

De todas las gasolineras de España, la más económica se encuentra en Arahal, donde Ballenoil ofrece gasolina sin plomo 95 a 1,14 €/l, un precio muy por debajo de la media nacional, que ronda aproximadamente los 1,50 €/l . Muy cerca, en Utrera, se concentran varias de las siguientes opciones: Plenergy (Calle Almazara, 2) con 1,289 €/l, Plenergy (Calle Mirlo, 1) también con 1,289 €/l, Petrouya (Carretera Utrera-Sevilla km 1) con 1,289 €/l, Ballenoil (Plaza de la Trianilla) con 1,289 €/l y Family Energy (Carretera A-376 km 2) con 1,309 €/l.

Fuera de Andalucía, el ranking también incluye otras ubicaciones con precios competitivos. En Verín, una estación Ballenoil ofrece gasolina a 1,299 €/l. En Sevilla capital, Plenergy (Calle Metalurgia) mantiene el mismo precio de 1,299 €/l. En la costa catalana, en Tarragona, Ballenoil (Calle Francolí, 75) también marca 1,299 €/l. Por último, en el norte, en Tudela, Plenergy (Avenida Zaragoza) se sitúa un poco por encima con 1,327 €/l.

Comunidad de Madrid

La opción más económica se encuentra en Meco, donde una estación Plenergy ofrece gasolina a 1,355 €/l, situándose como la más barata del listado. Le sigue muy de cerca otra estación en la capital, en Madrid, concretamente Simon Grup en la carretera de Villaverde a Vallecas, con un precio de 1,359 €/l. También en Madrid capital aparece Ballenoil en la carretera de Vicálvaro a O’Donnell, con 1,369 €/l, una cifra que se repite en buena parte del ranking.

A partir de ahí, son varias las gasolineras baratas igualan ese precio de 1,369 €/l en distintos puntos del corredor del Henares. En Alcalá de Henares hay varias opciones, como Plenergy en la avenida de Madrid, Novel Oil System en la calle Pirotecnia, Lavaplus en la carretera de Ajalvir y otra Ballenoil en la carretera de Daganzo. Por su parte, en Torrejón de Ardoz también se concentran varias estaciones económicas, como Ballenoil en la calle Circunvalación, T9 en la calle Mario Vargas Llosa y Plenergy en la calle Trópico.

¿La gasolina barata es peor?

¿Es peor la gasolina barata? La evidencia disponible apunta a que no. Un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de 40 muestras de gasolina 95 y otras tantas de gasóleo convencional recogidas en estaciones de servicio de 26 cadenas concluye que todas cumplen los requisitos establecidos por la normativa europea (EN 228 para gasolina y EN 590 para gasóleo), recogida en el Real Decreto 1088/2010. Además, no se detectan diferencias significativas de calidad en los siete parámetros analizados en función del tipo de estación, aunque sí existen diferencias notables en el precio.

Para la gasolina 95 se evaluaron aspectos como el contenido de azufre, la densidad, la presión de vapor, la evaporación, el punto final de ebullición y la apariencia. En el caso del gasóleo, se analizaron parámetros como el azufre, la densidad, el punto de inflamación, el comportamiento en frío, la presencia de agua, el porcentaje recuperado y la apariencia. En ningún caso se superaron los límites legales, aunque algunas muestras se situaron próximas a ellos. Tampoco se observó relación entre la calidad del combustible y el tipo de cadena, lo que desmonta la idea de que repostar en estaciones económicas pueda perjudicar al vehículo.

El estudio también indica que las diferencias entre combustibles son mínimas y no están vinculadas al precio. En España, el crudo se refina en un número limitado de plantas y se distribuye a través de una red común de oleoductos y centros logísticos, lo que garantiza una calidad bastante homogénea. Las variaciones entre estaciones se deben principalmente a los aditivos que incorpora cada marca incorpora, aunque su impacto real en el rendimiento del motor resulta difícil de evaluar.

Con esta información, ya conoces cuáles son las gasolineras más baratas para llenar el depósito antes del puente de mayo.