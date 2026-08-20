Calor extremo también de madrugada: Baleares registra una noche infernal con temperaturas mínimas de 33 grados

Calor extremo también de madrugada: Baleares ha registrado lo que se conoce como una noche infernal con temperaturas mínimas que han alcanzado los 33 grados, lo que ha impedido que muchos ciudadanos hayan podido dormir.

Según explica la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), en la isla de Mallorca se han contabilizado valores mínimos de 33 grados en Banyalbufar, 32 en el puerto de Sóller y 30 en Escorca-Lluc. Los termómetros no han bajado de los 30 grados tampoco en varias localidades de Ibiza y Formentera.

En general, la noche ha sido muy cálida en todo el archipiélago y con valores propios de noche tórrida, con mínimas por encima de los 25 grados.

20/08/2026

Temperaturas mínimas de hoy (ºC).

📈Noche muy cálida en todo el archipiélago, con noches tórridas (≥25ºC) generalizadas y algunas noches infernales (≥30ºC).#Mallorca

33 Banyalbufar

32 Sóller, Puerto

30 Escorca, Lluc

29 Palma, Portopí

29 Campos, Salines pic.twitter.com/e4uL96DikG — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 20, 2026

Cabe recordar que el servicio de Emergencias 112 activó ayer la alerta amarilla por tormentas, lluvias, fuertes vientos y fenómenos costeros en todas las Baleares, que ahora ha pasado a alerta naranja, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto para los próximos días. Menorca contará además con un aviso específico por rissagas

Para este jueves, a los avisos por altas temperaturas, de hasta 38 grados, se les sumarán otros por tormentas «fuertes o muy fuertes», rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) y fenómenos costeros. En Menorca, la rissaga podrá dejar oscilaciones del nivel del mar de 0,7 metros.

En el norte y el nordeste de Mallorca, las tormentas y el viento irán acompañadas de temperaturas máximas de 39 grados.

20/08 12:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Illes Balears: tormentas, temperaturas máximas, lluvias, costeros y rissagas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/qgT9Qgf7M0 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 20, 2026

Según las previsiones de la AEMET, el viernes se desactivarán los avisos por fenómenos costeros, rachas de viento y altas temperaturas, pero seguirán activos por tormentas, lluvias y rissagas.

Ante el viento, Emergencias recomienda evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.

En caso de lluvias y tormentas, se recomienda adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También aconsejan no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa. En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.