Una sartén al fuego provoca un incendio en una cocina de una vivienda de Llucmajor y deja un herido leve

Un incendio declarado en una cocina en el número 9 de la avenida Ramon de Sant Martí del municipio de Llucmajor ha movilizado a los servicios de emergencia.

El fuego, que se encuentra ya controlado por los efectivos de bomberos, se inició de forma accidental cuando el ocupante de la vivienda se despistó con una sartén al fuego y las llamas se extendieron rápidamente sin que pudiera sofocarlas por sus propios medios.

Como consecuencia, esa persona resultó herida con pronóstico leve al presentar quemaduras en la zona del pecho y haber inhalado una cantidad considerable de humo.

Una ambulancia se ha desplazado de inmediato al lugar de los hechos para prestar asistencia médica, mientras los bomberos continúan con los trabajos de extinción y ventilación en el inmueble.

La Policía Local ha procedido a cortar el tráfico de la calle para permitir la entrada de los bomberos y la ambulancia.