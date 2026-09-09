Una mujer de 65 años resbala durante la tromba de agua y muere ahogada bajo un coche en Mallorca

Una mujer de unos 65 años ha muerto ahogada este miércoles por la tarde en Felanitx (Mallorca) después de sufrir una caída en la vía pública durante la fuerte tromba de agua que ha descargado sobre la isla. Según han informado fuentes oficiales de la Guardia Civil a OKBALEARES, la víctima habría resbalado o tropezado y posteriormente habría quedado atrapada bajo un vehículo, sin poder salir del lugar.

Los hechos se produjeron cuando la lluvia caía con gran intensidad y el agua circulaba con fuerza por la calle Bellpuig del citado municipio. Las primeras hipótesis, a falta de confirmación oficial, apuntan a que la mujer, vecina de Felanitx, cayó al suelo y terminó debajo de un coche, en una zona donde el agua habría alcanzado una altura considerable.

La fuerza del agua habría dificultado que la víctima pudiera ponerse a salvo. Varios vecinos encontraron posteriormente a la mujer sin vida y alertaron a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, que procedieron a acordonar la zona.

La Guardia Civil activó el protocolo judicial tras el fallecimiento y desplazó hasta Felanitx al Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Manacor para hacerse cargo de las diligencias. Un médico forense también acudió al lugar de los hechos.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la mujer pudo quedar atrapada bajo el vehículo mientras el agua descendía con fuerza por la calle, provocando finalmente el ahogamiento. No obstante, se trata de una hipótesis inicial y será la investigación la que determine las circunstancias exactas del fallecimiento.

El cuerpo de la víctima deberá ser sometido al correspondiente examen forense y autopsia, que permitirá aportar más información sobre las causas de la muerte. El suceso ha provocado una gran conmoción entre los vecinos de Felanitx, sorprendidos por la tragedia ocurrida durante el episodio de lluvias.