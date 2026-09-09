Las fuertes lluvias arrastran las bolsas de basura acumuladas por las calles de Llucmajor

El fuerte temporal de este miércoles en Mallorca, que ha descargado casi 50 litros por metro cuadrado y registrado vientos de más de 100 kilómetros por hora, ha dejado una estampa, cuanto menos curiosa, en Llucmajor, donde se ha acumulado la mayor cantidad de lluvia.

El municipio, protagonista este verano por una crisis de basuras sin precedentes, con montañas de suciedad acumuladas por doquier, ha visto cómo la fuerza del agua y el viento arrastraba bolsas de basura por las calles del centro, como puede verse en el vídeo que acompaña esta información, grabado por una residente.

De hecho, los vecinos no se cansan de denunciar la nefasta gestión de la alcaldesa, Xisca Lascolas, en el tema de la recogida de basuras en los diferentes núcleos del término municipal, pero no parece que tenga solución por el momento.

Residentes de las urbanizaciones de Llucmajor lamentan que los contenedores permanecen desbordados durante días y que los residuos se acumulan en plena vía pública, generando malos olores, suciedad y problemas de salubridad.

«En las urbanizaciones hay más basura que en el poblado de Son Banya», afirman algunos residentes, que aseguran estar cansados de una situación que se ha convertido en habitual y que se prolonga desde hace meses.

El problema afecta especialmente a zonas como Sa Torre, Puig de Ros, Bahía Grande, Bahía Azul y S’Arenal, donde las montañas de residuos junto a los contenedores se han convertido en una imagen recurrente. La situación preocupa especialmente durante los meses de mayor afluencia turística, cuando el volumen de residuos aumenta considerablemente.

El pasado mes de julio, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la moción que permite realizar contrataciones urgentes para reforzar el servicio de recogida de residuos. Sin embargo, el problema sigue enquistado y mantiene indignados a los residentes.

Además de los vecinos, los hoteleros también han expresado su preocupación por el estado de las urbanizaciones y consideran difícil de entender que se haya permitido que la situación llegue a este extremo. «No podemos creer que hayan permitido que la situación llegara a este punto», han lamentado, cuestionando la gestión municipal y advirtiendo del impacto que la suciedad puede tener sobre la imagen turística de Llucmajor.