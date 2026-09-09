Carmen Planas asiste a la reunión de los órganos de gobierno de CEOE en Ceuta para abordar la crisis sobre el terreno

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha participado este miércoles en Ceuta en la reunión del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE, celebrada con el objetivo de conocer sobre el terreno la situación que atraviesa la ciudad autónoma y trasladar el apoyo del empresariado español a las empresas y ciudadanos ceutíes.

La principal preocupación expresada durante el encuentro ha sido la necesidad de garantizar la soberanía nacional y favorecer que las empresas y los ciudadanos puedan «recuperar la normalidad lo antes posible».

La jornada ha comenzado con un recorrido de una representación de CEOE por distintos puntos de Ceuta para conocer de primera mano la situación, entre ellos la Playa del Trampolín.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE han celebrado su reunión en la ciudad autónoma, presidida por el presidente de la organización, Antonio Garamendi. El encuentro contó con la presencia de cerca de una treintena de representantes de forma presencial, entre ellos la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba.

Junto a Carmen Planas, se han desplazado a Ceuta el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, y las distintas vicepresidencias de la organización. También han participado representantes de Foment del Treball, presidentes de federaciones territoriales y representantes de sectores especialmente relevantes para la economía ceutí, como el comercio y la hostelería. La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y el presidente de CEOE Campus, Santiago Aparicio, han completado la representación de la organización empresarial.

Durante la reunión se ha analizado especialmente la situación que atraviesa Ceuta y su impacto económico, con especial atención a las dificultades que están afrontando las empresas que desarrollan su actividad en la ciudad.

A petición de CEOE, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta ha trasladado a los representantes empresariales la situación que vive actualmente el tejido productivo local. Entre los asuntos abordados se encuentran los problemas de seguridad y logística, así como la necesidad de que el Estado respalde los derechos de los ciudadanos y garantice la integridad territorial de Ceuta y Melilla.

La CEOE ha defendido que ambas ciudades «forman parte de España y de la Unión Europea» y ha señalado que la defensa de su integridad territorial constituye una cuestión «innegociable».

Los empresarios trasladan sus problemas

La delegación de CEOE también ha mantenido un encuentro con empresarios integrados en la Confederación de Empresarios de Ceuta. Durante la reunión, los representantes del tejido empresarial han podido trasladar directamente sus preocupaciones y los problemas que, según han señalado, vienen afrontando desde hace más de un mes.

En este contexto, se ha analizado el catálogo de medidas urgentes para proteger el tejido económico y social de Ceuta que la Confederación de Empresarios de Ceuta trasladó el pasado mes de agosto al Ministerio de Economía.

Las propuestas tienen como objetivo proteger a empresas y trabajadores, mantener el empleo y evitar que los costes derivados de una situación de crisis extraordinaria y coyuntural terminen convirtiéndose en cargas permanentes para el tejido económico y social de la ciudad autónoma.

Con su presencia en Ceuta, CEOE ha querido reforzar su respaldo al empresariado local y reclamar medidas que permitan afrontar el impacto económico de la crisis y recuperar cuanto antes la actividad y la normalidad.