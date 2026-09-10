España se apaga en el US Open: Granollers y Zeballos caen y tampoco podrán revalidar su corona en dobles

La luz rojigualda de España se apaga definitivamente en el US Open. Ya no queda ninguna raqueta nacional en ninguno de los cuadros principales del torneo. La última en quedarse sin luz fue la de Marcel Granollers, que junto a Horacio Zeballos claudicó (6-4, 6-4) ante el tándem formado por Ram y Salisbury en cuartos de final. Queda vacante el puesto de campeones que deja la dupla hispanoargentina tras un partido en el que Granollers jugó con vendaje en el tobillo por molestias sufridas el día anterior.