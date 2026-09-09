Triunfo con secuelas: Granollers y Zeballos se meten a cuartos del US Open pese al susto físico

Abran paso, que vienen los campeones. Ahí emergen Granollers y Zeballos, clasificados para otros cuartos de final del US Open tras vencer (6-3, 6-3) a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni. Ya están a tres partidos de revalidar su corona en Nueva York, aunque con susto. Pues Marcel Granollers se torció el tobillo y celebró el triunfo con dificultades.

Posteriormente, fue atendido por los médicos y queda pendiente de evolución. Cabe destacar que la dupla formada por Zeballos y Granollers, tras alcanzar la tercera ronda del US Open, se aseguró un lugar en el ATP Finals por séptima temporada consecutiva. El torneo se llevará a cabo en el Inalpi Arena de Turín, sobre canchas rápidas bajo techo, del 15 al 22 de noviembre.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos no disputaron la segunda ronda por lesión de sus rivales venían de firmar un debut impecable en el cuadro de dobles del US Open tras superar con solvencia la primera ronda al imponerse en dos mangas a la pareja formada por Miguel Ángel Reyes Varela y Hendrik Jebens. Tirando de galones y efectividad con el servicio, la pareja reafirmó sus aspiraciones en la pista rápida neoyorquina, donde son los principales candidatos al título.

En individual solo queda Alcaraz. La derrota de Bucsa el pasado domingo dejó al murciano como único tenista español en liza en el US Open. Tampoco queda otra raqueta nacional en el cuadro masculino. Con Landaluce, Jódar y Carreño eliminados en primera ronda; Munar en segunda y Mérida en tercera, se acaban los acompañantes de Carlitos en el US Open. El murciano queda como único referente español. Alcaraz ya se ha instalado en su rutina victoriosa tras sacar su mejor versión ante Tommy Paul.

El murciano se enfrentará a Shelton por un puesto en semifinales. «Es un jugador muy potente. Creo que utiliza mucho al público y siente el apoyo de la gente, especialmente cuando juega aquí, en casa. Estoy ilusionado por jugar los cuartos de final. Tengo que estar preparado, voy a ver el partido y estaré listo», analizó. El estadounidense no le ha ganado nunca. Los tres enfrentamientos han caído del lado del español. Este martes será el cuarto.