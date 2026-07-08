Con Sánchez, la vivienda es cosa de ricos

Este Gobierno ha venido lanzando el mantra de que la derecha ha beneficiado a los multipropietarios de viviendas, los implacables fondos buitre que han expulsado de sus hogares a miles de pequeños propietarios. Sin embargo, la realidad es bien distinta: con el Gobierno del PP y Mariano Rajoy de presidente aumentó el número de personas que tenían una sola vivienda en propiedad y descendieron los que tenían dos o más.

Sin embargo, fue llegar Pedro Sánchez a la Moncloa y la situación dio un giro de 180 grados, hasta el punto de que por primera vez en la historia «quienes acumulan múltiples propiedades son más que quienes solo tienen una». Los datos son oficiales, del propio Gobierno, y vienen a demostrar que con el sanchismo hay cada vez menos ciudadanos que pueden comprar su primera vivienda, al tiempo que cada vez hay más grandes tenedores de inmuebles (dos o más casas), lo que demuestra que las políticas en materia de vivienda del Gobierno han favorecido precisamente a quienes, según la izquierda, hacían negocio con la derecha.

O sea, los propios informes del Ejecutivo desmontan el relato fake de una izquierda que, en materia de vivienda, está llevando a cabo políticas que no tienen nada de social. Y es que el problema de la vivienda no se resuelve con eslóganes que luego se estrellan contra la realidad —como demuestra el mismo informe del Gobierno—, ni interviniendo el mercado, ni prometiendo construir pisos como si no hubiera mañana, ni, por supuesto, favoreciendo la inquiokupación.

Ocurre que son tan dogmáticos que la fuerza se les va por la boca. Y tan negados que se han pasado dos legislaturas criminalizando a los propietarios de viviendas, fomentando el enfrentamiento social, mientras los grandes tenedores se frotaban las manos. El gráfico que hoy publica OKDIARIO es la constatación de las mentiras como una casa de un Gobierno en materia de vivienda.