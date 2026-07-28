Hasta 4.500 euros para comprar un coche nuevo: cómo solicitar las ayudas del Plan Auto+ y quién puede pedirlas

El 21 de julio de 2026, el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto que pone en marcha el nuevo Plan Auto+, una iniciativa del Gobierno destinada a impulsar la compra de vehículos eléctricos y electrificados mediante ayudas de hasta 4.500 euros. Estas subvenciones estarán dirigidas a particulares, trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas, según ha informado el Ejecutivo.

El programa contará con una dotación de 400 millones de euros para financiar descuentos aplicables al precio de adquisición de coches eléctricos e híbridos enchufables. Además, tendrá carácter retroactivo, de modo que también podrán beneficiarse quienes hayan adquirida un vehículo de estas características desde el 1 de enero de 2026.

Ayudas del Plan Auto+ para comprar un coche nuevo

«El Programa Auto+ tiene como objetivo incentivar la adquisición en España de vehículos eléctricos y electrificados que cuenten con etiqueta ambiental CERO de la Dirección General de Tráfico. El Programa Auto+ se articula en dos líneas diferenciadas: una línea para sujetos que no realizan actividad económica (Línea 1) y otra para sujetos que la realizan (empresas y personas físicas con actividad económica, Línea 2)», detalla el Ministerio de Industria y Turismo.

Cuantía

La cuantía de la ayuda varía según el tipo de vehículo. En el caso de los turismos (categoría M1), la subvención puede alcanzar un máximo de 4.500 euros. Para los vehículos destinados al transporte de mercancías (N1), el importe máximo asciende a 5.000 euros, mientras que las motocicletas (L3e, L4e y L5e) pueden recibir hasta 1.100 euros y los cuadriciclos (L6e y L7e), un máximo de 1.500 euros. Sin embargo, estas cantidades representan el límite máximo previsto por el programa. La ayuda definitiva dependerá de distintos criterios, como el tipo de vehículo, su precio y el lugar donde haya sido fabricado.

¿Existe un precio máximo para acceder a la ayuda? En el caso de los particulares, los turismos de la categoría M1 no podrán superar un precio de 45.000 euros para poder optar a la subvención, independientemente del número de plazas del vehículo. Para autónomos y empresas, este límite no se aplica a los turismos M1 de ocho o nueve plazas. En cuanto a las motocicletas incluidas en las categorías L3e, L4e y L5e, el precio máximo permitido es de 10.000 euros, tanto para particulares como para empresas.

El denominado «Criterio Europeo» permite incrementar la ayuda cuando el vehículo está vinculado a la producción dentro de la Unión Europea. Si el automóvil ha sido ensamblado y finalizado en una fábrica situada en la UE, la subvención aumenta un 15%. Además, es posible obtener un 10% adicional cuando la batería del vehículo cumple los requisitos de fabricación establecidos por el programa.

Convocatoria

La Línea 1 del Plan Auto+ 2026, dirigida a particulares, contará con un presupuesto máximo de 350 millones de euros para la concesión de ayudas en forma de subvención. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 a las 14:00 horas, aunque la fecha exacta de apertura del sistema telemático se anunciará en la correspondiente convocatoria.

La concesión de las ayudas estará supeditada a que exista crédito suficiente en el momento en que se dicte la resolución. Una vez que se agote el presupuesto disponible, las nuevas solicitudes no se rechazarán automáticamente, sino que pasarán a formar parte de una lista de espera, que se ordenará según la fecha de presentación.

Criterio EEE

Para acceder a la cuantía máxima de estas ayudas, el vehículo deberá cumplir una serie de requisitos establecidos bajo el criterio denominado «EEE»: Eléctrico, Económico y Europeo. El primer requisito es que el coche sea 100% eléctrio, lo que permite optar al 50% de la subvención. En cambio, los híbridos enchufables y los modelos de autonomía extendida con etiqueta Cero Emisiones podrán recibir ayuda, pero esta será un 25% inferior respecto al importe máximo.

El segundo criterio está relacionado con el precio. Los vehículos con un coste de hasta 35.000 euros podrán acceder a otro 25% de la ayuda. Si el precio supera esa cifra, pero no rebasa los 45.000 euros, la subvención se reducirá en un 15%. Los automóviles cuyo precio sea superior a 45.000 euros quedarán excluidos del programa y no tendrán derecho a estas ayudas.

Por último, también se valorará el lugar de fabricación. Los vehículos fabricados íntegramente en Europa podrán sumar el 25% restante de la subvención. Si únicamente han sido ensamblados en la Unión Europea, recibirán un 15%, aunque podrán añadir un 10% adicional si la batería también ha sido producida en territorio comunitario. Con este sistema, el Gobierno busca incentivar la compra de vehículos cuya fabricación y componentes tengan un mayor peso dentro de la industria europea.

Cabe señalar que según datos ofrecidos por ANFAC, las ventas de vehículos electrificados, que incluyen eléctricos puros e híbridos enchufables de distintas categorías (turismos, vehículos comerciales, industriales, autobuses y cuadriciclos), continúan creciendo en España. Durante junio se matricularon 32.542 unidades, lo que supone un incremento del 19,8% respecto al mismo mes de 2025. En el conjunto del primer semestre del año, las matriculaciones de estos vehículos ascendieron a 154.271 unidades, un 38,8% más que en el mismo periodo del año anterior, representando ya el 20% de todas las ventas de vehículos registradas en España.