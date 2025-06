Convencer a los ganaderos que hay que modificar la forma de trabajar, cambiar totalmente el sistema que llevan años utilizando no es tarea fácil para regenerar el suelo. Decirles, además, que con este cambio van a contribuir a mejorar la biodiversidad y los animales tampoco.

La mejor de las maneras es que lo vean con sus propios ojos, que un colega se lo cuente y que vean que es rentable mudar a otra fórmula de gestión que curiosamente se hacía hace muchos años de forma tradicional.

Es una de las misiones de Fundación Grazalema Regenerativa una iniciativa privada sin ánimo de lucro que ha recibido uno de los tres premios Future for all que concede la Fundación Moeve que también busca enfocarse en el relevo generacional en el campo.

Ganadería regenerativa

La entidad promueve un proyecto dirigido a transformar la ganadería extensiva en regenerativa en las Serranías Béticas Occidentales, actividad clave en el paisaje, mediante prácticas regenerativas innovadoras. Se enfoca en mejorar la sostenibilidad ambiental, económica y social de las explotaciones ganaderas, poniendo el foco en la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la rentabilidad y el relevo generacional.

Hablamos con Víctor Jiménez, coordinador de proyectos del área agroambiental de la Fundación Grazalema Regenerativa, que es quien tuvo que defender en tres minutos ante un jurado experto esta apuesta por una práctica que redunda en el beneficio de la comunidad, los ganaderos y la biodiversidad.

OKGREEN.: ¿En qué consiste el proyecto que presentasteis a la Fundación Moeve?

R.: VICTOR JIMÉNEZ: Estamos situados en la zona de la sierra de Cádiz en Grazalema y trabajamos tanto Cádiz, Málaga y el sur de Sevilla, en la zona de las serranías que se encuentran en torno de nuestro territorio y el proyecto que nosotros presentamos sobre ganadería regenerativa que se llama Acerca Regén.

Es un proyecto que viene dado por unas necesidades que se nos plantean en el territorio, concretamente en el nuestro, pero que muchas de ellas son extrapolables a otras zonas rurales. Son problemáticas como la despoblación, el envejecimiento y, sobre todo, a la falta de relevo generacional en el sector ganadero.

Todo esto también viene acompañado de problemas de erosión, de desertificación de algunas zonas, de algunas fincas, que por el uso intensivo ganadero y agrícola se ha deteriorado mucho la fertilidad del suelo y hace menos rentables o inviables algunas de las de las explotaciones.

P.: ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la Fundación Grazalema Regenerativa?

R.: Es una entidad relativamente joven que apenas tiene cuatro años y medio pero que, en los últimos años, la verdad es que estamos creciendo bastante rápido. Aunque lleve poco tiempo, la gente que estamos trabajando allí implicados en los proyectos tenemos experiencia de años en trabajos tanto de índole más medioambiental como de desarrollo rural sostenible.

P.: ¿A quién va dirigido vuestro proyecto?

R.: Acerca Regen es un proyecto que trata de acercar el movimiento regenerativo, las prácticas regenerativas. Se trata de una serie de metodologías dirigidas a los ganaderos y agricultores de la zona, tanto a gente más mayor que están en activo como a gente joven que potencialmente puede incorporarse y ser los ganaderos del futuro.

P.: Habláis de prácticas regenerativas… ¿Cuá sería la definición exacta?

R.: Se llama ganadería regenerativa en este caso o prácticas regenerativas. La clave es que es un movimiento necesario cuando lo sostenible, pues ya no es suficiente porque ya no basta con conservar, sino que hay que regenerar lo que se ha perdido, porque ya en muchas fincas se ha perdido mucho suelo.

Entonces no basta sólo con conservar. Hay que volver a recuperar la fertilidad que se ha perdido. Entonces son prácticas. Que se pueden aplicar tanto a la agricultura como a la ganadería.

En este caso del proyecto estamos centrados en la ganadería, pero son prácticas que regeneran el suelo, que devuelven la fertilidad, para que sean más productivas y puedan albergar una ganadería que sea más rentable y aparte, presten servicios ecosistémicos de retención de agua, evitan erosión, captan CO2, generan biodiversidad. En resumen, se pone en práctica para mejorar desde diferentes puntos económico, ambiental y socialmente las explotaciones.

P.: Sobre el terreno, ¿cómo se trabaja?

R.: Estamos trabajando con fincas piloto, fincas demostrativas con ganaderos que tienen el interés en empezar a probar estas nuevas técnicas. Unos espacios que posteriormente sirven como espacios de formación y divulgación.

El sistema principalmente está fundamentado en el pastoreo dirigido que es una metodología que replica el comportamiento natural de los herbívoros en la naturaleza, porque necesitan de pastos y han evolucionado.

Ellos han ido adaptándose a los pastos con sus estómagos rumiantes, su dentadura, su comportamiento. Pero los pastos también han evolucionado acorde a la presencia de sus herbívoros. Entonces se necesitan unos a otros comportándose de manera natural. Teniendo esto en cuenta, lo que se hace es imitar a las manadas de herbívoros y cómo se comportan en la naturaleza.

P.: ¿Y cómo lo conseguís?

R.: Pues en manadas compactas en grupos bastante que se mueven todos juntos en rebaño utilizando o bien mallas eléctricas o cercados virtuales GPS.

De este modo tienes los animales juntos que estén poco tiempo en cada sitio. En cada parcela están uno, dos, o a lo sumo tres días comiendo sin hacer un pastoreo selectivo. Es decir, no eligen lo que les gusta y se dejan los cardos o lo que no les gusta, sino que comen homogéneamente todo.

Y como defecan y orinan, pues van fertilizando el suelo y vas moviendo esos animales a otra nueva parcela. Entonces todos sus desechos y el pisoteo se van distribuyendo homogéneamente y van comiendo en todas las parcelas. Esto lo que genera es un impacto animal intenso, concentrado en pocos días.

Después de un largo período de descanso vas rotando los animales por toda la finca. Este tiempo de descanso que ha tenido es justo lo que el suelo necesita para desarrollar todo su potencial microbiológico que regenera la productividad y hace que los pactos naturales salgan con mucha más fuerza.

P.: ¿Qué se consigue con esta rotación y vuestro sistema regenerativo?

R.: Mantienes siempre el suelo verde, los animales van comiendo y lo que consigues es reducir gastos en términos de alimentación. Porque las praderas se vuelven mucho más productivas.

En fincas en las que hemos empezado a hacer esto, en cuestión de un año, pues ya habían ganado un par de meses más de duración de pastos. Esto se traduce en dos meses menos de alimentación artificial a base de piensos o paja o lo que traigas de fuera.

Si sigues mejorando el sistema óptimamente tienes una carga ganadera adecuada y puede llegar a un momento en el que tú no necesitas traer comida de fuera.

P.: ¿Puedes poner un ejemplo concreto?

R.: Tenemos el caso de la Finca Pajaretillo en San José del Valle. Era una ganadería tradicional de 500 hectáreas de vacuno. Utilizaban un tractor que estaba sembrando todo el campo, parando, sembrando, echando fertilizantes, echando herbicidas para las amapolas y echando la urea.

Después eso crecía, se cosechaba, se empacaba. Se recogía la paja y se llevaba a los establos. Luego se repartía. Es decir tenía un trabajo y unos gastos gastos de tractor, de gasoil, de reparaciones y de tractorista enormes. Todo ello para alimentar el ganado.

Con este sistema se ahorran todo eso, no tienes que sembrar y lo que haces es mejorar las condiciones de las praderas naturales y que sean ellas las que produzcan alimento mucho más diverso que un monocultivo de cereales. También les sale mucho más rentable. Se cambia totalmente el modelo de trabajo en las fincas ganaderas.

Tenemos también otra finca en Morón de la Frontera, que empezaron a cambiar la metodología y en cuestión de tres años, y no estoy hablando de este año que ha llovido mucho, sino en los años anteriores, triplicaron la productividad de agua de sus pozos debido a que la mejora de las cubiertas vegetales y la fertilidad del suelo retiene mucha más agua. El suelo se comporta como una esponja, absorbe mucha más agua y sus pozos produjeron el triple de agua que antes de utilizar estas técnicas.

P.: Imaginamos que en términos de biodiversidad también…

R.: Claro, se recuperan los pastos naturales que son mucho más diversos. Además, en la mayoría de las fincas, hay un banco de semillas latente que está allí y las herbáceas que generan las praderas son rápidamente colonizadoras.

Esto es algo que se recupera relativamente rápido. En cuestión de dos tres años empiezas a tener muchas más especies. Empiezas a tener sobre todo también herbáceas perennes, que son plantas que tienen raíces de dos metros que dan mucho más alimento y que con este manejo que intercala impactos intensos y largos períodos de descanso, pues pueden prosperar.

Además, se ha visto que también esto favorece la regeneración de la dehesa, porque permite a los arbolitos jóvenes, a las encinas, los alcornoques crecer sin que tengan encima todos los días los animales que se los están comiendo.

Al estar con un movimiento controlado y pasar por cada punto, pues uno o dos días, pues dejan luego mucho descanso para que los árboles crezcan y claro, como tú dices, pues genera unas praderas mucho más diversas, que atraen a polinizadores, abejas, a otras muchas especies de fauna.

P.: Entonces el ganado también tiene unos beneficios. ¿Se nota un cambio de calidad en la explotación ganadera?

R.: Hay que tener en cuenta que son animales que están alimentados con pasto, que es para lo que están hechos. A un animal de este tipo, un herbívoro rumiante se le alimenta con cereal o con pienso que muchas veces es grano… Ellos no están hechos para comer granos. Ellos están hechos para comer celulosa que es de lo que se alimentan, es para lo que están diseñados. Entonces, esto mejora su la calidad de la carne que se obtiene de estos animales.

También tiene otra serie de ventajas, incluso desde el punto de vista sanitario, porque cuando realizas el pastoreo dirigido pastoreo rotacional en el que se van rotando los animales de parcela a parcela, cortas los ciclos de los parásitos.

Porque los animales en una finca convencional se dejan sueltos a su libre albedrío, tienden a dormir siempre en los mismos sitios. Tienden a ir siempre al mismo sitio a beber o a donde se le pone la comida.

Esto lo que hace es que los parásitos, como pueden ser garrapatas, por ejemplo, reinfectan mucho más fácilmente a los animales en ganadería convencional que en este sistema, porque en este sistema va rotando.

Si una garrapata pone los huevos en una parcela igual esos animales no vuelven a esta parcela hasta dentro de dos meses. Entonces ya has cortado el ciclo porque esas garrapatas han nacido. no han encontrado hospedador en el que engancharse y han muerto. Entonces se reduce mucho la necesidad de medicamentos antiparasitarios.

P.: Vosotros lo que hacéis es dar una solución a un problema que hay o una mejora del sistema productivo con medios mucho más naturales… ¿Qué ha pasado para llegar este punto tan insostenible?

R.: Al final es lo que mejor funciona tanto para ellos como para el suelo. En la agricultura y ganadería regenerativa se pone el foco en el suelo. El objetivo es mejorar el suelo porque donde si tú tienes un buen suelo si te preocupas de que tu suelo sea fértil va a producir buenos pastos y donde hay buenos pastos, las vacas ellas se encargan de comérselos y de ponerse gordas y hermosas y eso te va a dar dinero.

No hay que poner el objetivo en la vaca, sino en el suelo. En el modelo actual de ganadería convencional hay una finca grande y las vacas se sueltan a su libre albedrío. No están teniendo el comportamiento natural que tendría una manada de herbívoros porque no van juntos en manadas, se dispersan, van siempre a los mismos sitios, erosionan zonas de paso, eligen qué plantas quieren comer y que no.

Entonces las que les gustan mucho y son más palatables o nutritivas. Se las comen y se las vuelven a comer. Y cuando empiezan a volver a salir se las vuelven a comer y al final las eliminan y lo único que te quedan son cardos y plantas que no son muy nutritivas. Entonces se degeneran los pastos.

Esto es una problemática que viene dándose desde que desaparecieron los pastores los que tradicionalmente sí que iban moviendo el ganado de manera controlada en rebaños juntos con los perros que tenían y sí que se hacía un manejo que se asemejaba más a lo que es el manejo regenerativo.

Y cuando se acabaron los pastores, las fincas se vallaron y se estableció la ganadería convencional, pues se ha empezado a degradar. Muchas fincas, poco a poco, han ido agotando sus reservas de fertilidad, ya que llega a un punto en el que los insumos que tienes que meter para que la ganadería te resulte rentable son cada vez mayores.

P.: ¿Todo esto lleva al abandono y a la falta de relevo generacional?

R.: Es un trabajo más sacrificado porque si las praderas no te producen porque has degradado el suelo la gente decide sembrar. Y sembrar tiene unos costes muy altos. Y al final, los márgenes de beneficios son muy bajos y la gente, no lo ve como un oficio atractivo, no incentiva que sus hijos se metan en ello y se abandonan explotaciones.

Ahora mismo la edad media del sector agroganadero español en España es de 62 años. Eso quiere decir que sólo el 14% de los jefes de explotación son menores de 35 años. Esto se está colapsando.

Entonces, nosotros empezamos a estudiar diferentes opciones y descubrimos el tema de la agricultura y la ganadería regenerativa. Vimos que es una solución porque mejora las condiciones de trabajo y que puede producir más rendimiento económico y además mejora la finca. No es simplemente que no la estropeas, sino que puedes mejorar el suelo.

P.: ¿Qué es lo más satisfactorio después de iniciar un proyecto y que salga adelante? ¿Qué es lo que más os llena?

R.: Lo que más nos llena es cuando vemos que el ganadero, por su propio interés y por su propia motivación, va mejorando su funcionamiento del pastoreo dirigido dentro de su finca y nos escribe y nos manda mensajes. Vemos que se ha enganchado a ese sistema, que se convencen y que disfrutan manejando el ganado así y ven los resultados. Ces que ellos ya están motivados y funcionando y echan fotos y a la hierba, te la mandan y comparten cosas. Pues pues es como decir vale. Y y

P.: Por último, ¿a qué vais a dedicar los 50.000 euros del premio de la Fundación Moeve?

R.: Vamos a trabajar con fincas piloto y a adquirir material como collares virtuales. Vamos a tener gente contratada para que desarrolle estas prácticas en fincas para organizar formaciones y también jornadas temáticas para divulgar estas prácticas entre distintos colectivos ganaderos. Sobre todo, seguir convenciendo a la gente más crítica en nuestro entorno y creando cada vez para generar más cambios.