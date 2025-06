Fundación Moeve premia a tres proyectos por su impacto positivo en la sociedad

Fundación Moeve ha celebrado el acto de entrega de sus Premios future for all, con los que reconoce proyectos que impulsan la transición ecológica justa y que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas y el entorno. En su segunda edición, los Premios future for all han recibido un 50% más de proyectos que el año pasado, con un total de 214 candidaturas procedentes de distintos puntos de España. Estos datos reflejan el notable crecimiento que está experimentando esta iniciativa.

Entidades de todo tipo -startups, pymes, asociaciones, fundaciones, cooperativas, ONG y entidades públicas- han presentado sus propuestas transformadoras encaminados a poder alcanzar un futuro mejor, más justo e inclusivo. Entre las temáticas de las candidaturas recibidas, han destacado las relacionadas con la innovación social, la empleabilidad, el acceso a las energías renovables, la formación en transición ecológica justa, el consumo responsable y, en especial, la economía circular.

Durante la ceremonia de entrega, Maarten Wetselaar, presidente de fundación Moeve, ha destacado que “la calidad de los proyectos que han concurrido es un reflejo del amplio alcance y ambición de estos premios, que buscan dar a todos los agentes de nuestra sociedad la oportunidad de contribuir a la transición ecológica justa. Además, son también una muestra de todo el talento dedicado a la transición ecológica. Con estos premios, celebramos el compromiso con una nueva forma de hacer las cosas y, juntos, estamos sentando las bases para un futuro más sostenible”.

Por su parte, Víctor Viñuales, cofundador y exdirector ejecutivo de Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), quien ha ofrecido una charla durante el evento, en el momento de deliberación del jurado, ha manifestado: “El motor del cambio es la esperanza. Hay un montón de señales que nos están diciendo que el mundo tiene problemas, por lo que necesitamos establecer un nuevo

contrato de buena vecindad y de cariño fraterno con la naturaleza. Necesitamos una nueva economía que haga las paces con la naturaleza, un nuevo contrato intergeneracional. Viñuales añadió: “La clave es construir alianzas, porque el desafío es tan enorme que solos no podemos”.

Los responsables de las 10 entidades finalistas: Clevergy Solution, Feltwood Ecomateriales, Fundación Grazalema Regenerativa, Florestasur, Fitplanet Brand, Fundación Generation España, Oreka Circular Economy, Nieblagua, MacroCarbon y AIPC Pandora; han presentado durante el encuentro celebrado en la Torre Moeve sus propuestas en formato pitch, y tras la deliberación conjunta del jurado, formado por miembros del Consejo Asesor de fundación Moeve y el director de Tecnología, Proyectos y Servicios de Moeve, se han otorgado los trofeos y una dotación de 120.000 euros a repartir entre los ganadores:

Florestasur con su proyecto Micorriza Sur. Florestasur es una cooperativa de mujeres que impulsa la restauración ecológica y el empleo verde en el medio rural. Su proyecto propone desarrollar una línea innovadora de planta forestal micorrizada con setas comestibles para recuperar castañares abandonados, mejorando su rentabilidad y resiliencia climática.

Fundación Grazalema Regenerativa es una iniciativa privada sin ánimo de lucro que promueve un proyecto para transformar la ganadería extensiva en las Serranías Béticas Occidentales, actividad clave en el paisaje, mediante prácticas regenerativas innovadoras. Se enfoca en mejorar la sostenibilidad ambiental, económica y social de las explotaciones ganaderas, poniendo el foco en la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la rentabilidad y el relevo generacional.

Fundación Generation España es una fundación que promueve un proyecto que impulsa el talento de personas en situación vulnerable hacia empleos verdes de alta demanda. Según la entidad, obtienen un resultado de un 85 % de inserción laboral y un 30 %, convirtiendo la transición ecológica en una oportunidad real.

Además, fundación Moeve acompañará a las entidades ganadoras con sesiones de mentoría y el apoyo de expertos, en función de sus necesidades y con el objetivo de ayudarles a seguir escalando el impacto de sus proyectos.