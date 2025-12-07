Iberdrola ha resultado adjudicataria de más de 170 millones de euros en ayudas para proyectos de almacenamiento de energía, procedentes de la primera convocatoria de fondos Feder 2021-2027 para iniciativas innovadoras de almacenamiento energético.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha otorgado estas ayudas que permitirán a Iberdrola construir baterías, sistemas de bombeo y almacenamiento industrial térmico en seis comunidades autónomas.

En concreto, la compañía energética destinará 130 millones de euros a cofinanciar 11 baterías BESS (Battery Energy Storage System), 22 millones de euros a tres proyectos industriales de almacenamiento térmico y 18 millones a la ampliación de la capacidad de un proyecto de bombeo existente. Esta adjudicación supone un impulso decisivo para la estrategia de Iberdrola en almacenamiento energético y su apuesta por la transición hacia un modelo más sostenible.

Tecnología BESS

Las baterías BESS, siglas en inglés de Battery Energy Storage System (Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías), son instalaciones que permiten almacenar la energía eléctrica producida por fuentes renovables para su uso posterior.

Esta tecnología resulta fundamental para gestionar la intermitencia de la generación solar y eólica, garantizando el suministro eléctrico en momentos de alta demanda o baja producción renovable. Los sistemas BESS utilizan principalmente baterías de ion litio para recoger la energía recibida.

Las 11 baterías que construirá Iberdrola estarán ubicadas en Extremadura (cuatro unidades), Galicia (tres), Castilla y León (dos), Asturias (una) y Andalucía (una). Cada instalación contará con una potencia media de entre 35 y 40 MW, y diez de ellas dispondrán de acceso compartido, lo que permitirá beneficiarse de sinergias operativas entre diferentes proyectos.

Hibridación renovable

Cinco de estas baterías se hibridarán con tecnología fotovoltaica y otras cinco con eólica, mientras que una funcionará como sistema stand-alone (autónomo), es decir, un sistema de almacenamiento de energía que opera de manera independiente. Esta diversificación tecnológica permitirá a Iberdrola optimizar el almacenamiento según las características de cada territorio.

Los tres proyectos industriales de almacenamiento térmico suman una capacidad total de 190 MWht y se situarán en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. Estos sistemas cubrirán las necesidades energéticas de las industrias de alimentos y bebidas, cerámica y conservera.

Ampliación de Torrejón

Por su parte, el proyecto de bombeo hidroeléctrico servirá para ampliar la capacidad de la central de Torrejón, ubicada entre los embalses de Torrejón-Tajo y Alcántara (Cáceres).

El bombeo hidroeléctrico constituye una de las formas más eficientes de almacenamiento a gran escala, ya que aprovecha los excedentes de energía renovable para bombear agua a cotas superiores.

Iberdrola impulsa el almacenamiento energético eficiente como una de las palancas clave para la electrificación, la descarbonización y la transición energética. La compañía apuesta por el almacenamiento a gran escala, a través de centrales hidroeléctricas de bombeo, y por el almacenamiento a pequeña escala mediante sistemas BESS.

Liderazgo en almacenamiento

La empresa es líder en almacenamiento de energía a través de la generación hidroeléctrica y de bombeo, con 4,5 GW de potencia instalada. Entre las centrales más destacadas de Iberdrola en la península ibérica se encuentran las instalaciones de La Muela, Villarino, Támega y Santiago-Sil-Xares, todas ellas fundamentales para la estabilidad del sistema eléctrico español.

Iberdrola fue pionera en el desarrollo de almacenamiento con baterías de ion litio en España. En 2021 se convirtió en la primera compañía en instalar una batería hibridada con tecnología fotovoltaica en Campo Arañuelo III (Extremadura). La compañía también cuenta con una batería de 20 MWh en Puertollano que almacena producción de una planta solar cercana.

Actualmente, Iberdrola tiene seis baterías más en estado avanzado de construcción en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, reconocidas como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Estas instalaciones refuerzan el compromiso de la empresa con la transición energética en España.