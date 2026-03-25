La española Ecoalf ha logrado su puntuación más alta en la certificación B Corp, con 122,7 puntos, consolidando su liderazgo en sostenibilidad dentro de la industria de la moda europea. La firma española, fundada en 2009, supera con creces la media de 94,34 puntos registrada en España y los 95,44 de la media europea.

La certificación B Corp reconoce a las empresas que cumplen altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad. El mínimo para obtenerla es 80 puntos, un umbral que Ecoalf supera en más de 42 puntos en esta última evaluación.

Récord histórico

La trayectoria de Ecoalf en B Corp refleja un crecimiento sostenido y medible: de los 81,8 puntos obtenidos en 2018, la marca pasó a 99,1 en 2021 y ahora alcanza los 122,7 en 2025. Este avance de casi 24 puntos respecto a la evaluación de 2023 evidencia el impacto real de su modelo de negocio.

Para Ecoalf, la sostenibilidad no es un complemento de su actividad sino su razón de ser. Desde sus orígenes, la marca ha orientado cada decisión —diseño, materiales, cadena de suministro y gobernanza— hacia la reducción de su huella ambiental.

369 millones de botellas

Desde 2009, la firma ha reciclado más de 369 millones de botellas de plástico, ha ahorrado más de 54.170 millones de litros de agua y ha reducido más de 22.700 toneladas de emisiones de CO₂. Estas cifras, sin embargo, representan sólo el punto de partida de su compromiso con el planeta.

Ecoalf decidió que la sostenibilidad exigía ir un paso más allá de la reducción del daño y apostar por la regeneración activa. Esta evolución —de la responsabilidad operativa al impacto positivo— es uno de los factores que más ha influido en el ascenso de su puntuación B Corp.

Colección cápsula de algodón

En 2025, Ecoalf lanzó su primera colección cápsula de algodón regenerativo en colaboración con Materra, líder en el cultivo de algodón resiliente al clima, transparente y equitativo. La iniciativa incluyó una edición limitada de camisetas y marcó el inicio de una nueva etapa centrada en la restauración de ecosistemas y la salud del suelo.

A través de este proyecto, la marca ha contribuido a regenerar más de 5 hectáreas de terreno degradado. Ecoalf tiene previsto ampliar esta línea con una nueva colección de looks elaborados con pigmentos naturales, cuyo lanzamiento está fijado para abril de 2026.

Modelos de impacto

Otra de las claves del avance en la certificación es la categoría de Modelos de Negocio de Impacto, que reconoce a las empresas cuyos productos generan un beneficio positivo por diseño y no sólo por sus operaciones. Entre el ciclo anterior y el actual, Ecoalf aumentó su puntuación en esta área en más de un 70%, pasando de dos a cuatro modelos cualificados.

Esto significa que la sostenibilidad ya no es un valor añadido en la propuesta de la marca, sino el núcleo de su negocio principal. Una parte creciente de su impacto proviene directamente de lo que produce: desde materiales regenerativos y conservación de recursos hasta la protección de su misión a largo plazo.

Lana regenerativa

La hoja de ruta apunta a incorporar lana regenerativa en la colección Otoño-Invierno 2026, cerrando así un ciclo completo de materiales de impacto positivo. La certificación B Corp, que agrupa a más de 10.000 empresas en 160 industrias y seis continentes, avala que este camino es tan exigente como necesario.

La última puntuación de Ecoalf confirma que sostenibilidad y éxito empresarial no sólo son compatibles, sino que pueden retroalimentarse. Una marca de moda puede ser, al mismo tiempo, un agente de cambio para el planeta.