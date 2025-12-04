Ecoalf lo ha vuelto a hacer. La marca española vuelve a situarse a la vanguardia de la sostenibilidad y la economía circular con la apertura de su primera tienda construida completamente con mobiliario de papel y cartón reciclable en San Sebastián.

Sin un solo ladrillo ni una gota de cemento, este espacio revolucionario prescinde de materiales convencionales y demuestra que otra forma de construir retail es posible.

Una apuesta disruptiva que encaja con el espíritu innovador de la marca española que confirma el liderazgo de Ecoalf en la transformación de la industria de la moda hacia un modelo verdaderamente circular.

185 m² de papel y cartón

Situada en la calle Txurruka número 5, el nuevo espacio comercial de 185 m² se ha desarrollado en colaboración con Smurfit Westrock, el mayor fabricante integrado de embalaje en base papel del mundo.

Tanto las paredes como todo el mobiliario, incluyendo mesas, probadores y estanterías, están fabricados con papel certificado FSC, garantizando así la procedencia sostenible de las materias primas. El resultado es un concepto mono-material completamente reciclable que desafía las construcciones tradicionales del sector retail.

Una apuesta por la proximidad

El proyecto destaca por su carácter local, ya que la madera utilizada proviene de bosques gestionados por Smurfit Westrock en el sur de Francia. Esta materia prima se transformó en papel en la papelera francesa Cellulose du Pin de la compañía, certificada por FSC y PEFC.

Todo el mobiliario ha sido diseñado y producido en la planta de Smurfit Westrock de Sorpel, en Oporto, consolidando así una cadena de valor europea comprometida con la sostenibilidad.

Paredes y muebles reciclables y biodegradables

Las paredes del establecimiento están fabricadas con papel Kraft, mientras que los muebles utilizan cartón ondulado de doble onda con caras de fibra virgen y papeles ondulados de fibra reciclada.

Este material, 100% reciclable y biodegradable en la naturaleza en un periodo muy corto de tiempo, procede de bienes naturales renovables que permiten una circularidad real y efectiva de los recursos. Para proteger y alargar la vida útil del mobiliario, se ha cubierto la superficie superior con metacrilato.

Resistencia y funcionalidad probadas

El cartón ondulado seleccionado ofrece una gran resistencia a la compresión vertical y a la flexión, demostrando que los materiales sostenibles pueden cumplir con las exigencias técnicas del comercio minorista.

Esta elección no sólo minimiza el impacto ambiental, sino que potencia la experiencia del cliente al integrar la sostenibilidad como elemento visible y tangible del espacio comercial. Cada elemento del mobiliario ha sido diseñado para ser desmontado y reciclado al final de su vida útil.

Ecoalf, fundada en 2009 por Javier Goyeneche, es una marca pionera en moda sostenible que nació con la misión de proteger los recursos naturales del planeta y crear un estilo de vida responsable.

Durante los últimos 15 años, la compañía española ha desarrollado más de 600 tejidos reciclados innovadores, reciclando más de 350 millones de botellas de plástico, toneladas de redes de pesca desechadas, neumáticos usados y algodón post-industrial.

Compromiso medioambiental medible

La marca ha logrado ahorrar más de 54.000 millones de litros de agua, restaurar más de 50.000 m² de tierra con algodón regenerativo y reducir 12.500 toneladas de CO₂.

Ecoalf se ha comprometido a alcanzar cero emisiones para 2030, y aproximadamente el 70% de sus colecciones son mono-materiales, previniendo el desperdicio textil y avanzando hacia la economía circular.

Impacto positivo global

Smurfit Westrock, por su parte, es uno de los principales proveedores de soluciones de embalaje de papel en el mundo, con alrededor de 100.000 empleados en 40 países.

La compañía ha desarrollado la iniciativa Better Planet Packaging, que comprende la creación, diseño y desarrollo de soluciones de packaging sostenibles con el objetivo de generar un impacto positivo en las cadenas de suministro y en los consumidores al disminuir el impacto ambiental.

Diseño consciente en cada apertura

Según los estándares de la marca, Ecoalf analiza cada espacio para plantear intervenciones que permitan reaprovechar al máximo los elementos y estructuras existentes, escogiendo materiales funcionales, reutilizables y de bajo impacto.

Además, realizan un análisis de ciclo de vida de cada obra a partir del cual compensan las emisiones de gases de efecto invernadero para que cada apertura sea neutra en carbono. La tienda de San Sebastián utilizará electricidad proveniente de fuentes de energía renovables.

«Estamos muy orgullosos de inaugurar nuestra primera tienda construida íntegramente con muebles hechos con papel y cartón. En Ecoalf trabajamos cada día para minimizar nuestro impacto en el planeta, no sólo a través de las prendas que diseñamos, sino también a través de los espacios que creamos», ha afirmado Javier Goyeneche, fundador y presidente de Ecoalf. El empresario destacó que cada persona que entre en la tienda debe respirar el diseño, la calidad de los productos y su filosofía.

Un ejemplo de economía circular

«Queremos generar conciencia y educar. San Sebastián representa a la perfección este compromiso. Nada de esto habría sido posible sin nuestro partner Smurfit Westrock, que comparte con nosotros la firme creencia de que hacer las cosas de manera diferente es posible», ha añadido Goyeneche. Esta colaboración refleja cómo dos empresas líderes en sus respectivos sectores pueden unirse para impulsar soluciones innovadoras que beneficien al planeta.

Ignacio Sevillano, CEO de Smurfit Westrock España, Portugal y Marruecos, Ha subrayado que la sostenibilidad es un compromiso fundamental para el futuro del planeta y de las generaciones venideras. «Haber creado todo el mobiliario de esta tienda con cartón demuestra que es posible unir diseño, funcionalidad y sostenibilidad», ha explicado el directivo.

Colaboración con propósito

La colaboración con Ecoalf refuerza el propósito de Smurfit Westrock de ofrecer propuestas sostenibles e innovadoras para empresas que apuestan por un modelo de producción más responsable.

«Esta alianza representa un ejemplo de economía circular en todas las fases de fabricación del producto. Con Ecoalf compartimos los principios clave de reciclaje y reducción de residuos que promueven un consumo consciente y comprometido», ha concluido Sevillano.

La tienda de San Sebastián se suma así a la red de más de 14 establecimientos propios de Ecoalf en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Biarritz, Milán y Tokio.