Ecoalf ha celebrado una gran inauguración de su nueva tienda en Hermosilla 28, una de las calles más emblemáticas de Madrid, con un espacio que «refuerza la presencia de la marca en la capital como parte de su expansión retail y refleja su compromiso de demostrar que es posible mantenerse fiel a su propósito, mientras sigue creciendo», apunta la marca española.

El espacio, diseñado en colaboración con el reconocido interiorista Lorenzo Castillo, combina materiales sostenibles con una estética acogedora y contemporánea, distribuida en tres plantas.

Tienda neutral en carbono

Entre los elementos destacados se encuentran los muebles de madera, suelos de baldosas hidráulicas y porcelánicas, y revestimientos en terracota, todos cuidadosamente seleccionados para minimizar el impacto ambiental, sin renunciar al diseño y a su cuidada estética.

Concebida para ser neutra en emisiones de carbono, este singular espacio para la moda sostenible refleja fielmente los valores de Ecoalf, integrados no sólo en los productos que crean, sino en todo lo que hacen.

Ecodiseño y eficiencia energética

Cada detalle, desde la elección de materiales hasta el diseño operativo, ha sido cuidadosamente eco-diseñado para maximizar la eficiencia energética. Además, la tienda funciona con energía 100% renovable, reflejando el compromiso de la marca con la sostenibilidad.

Con el apoyo de su socio Zero Consulting, se ha analizado minuciosamente el impacto durante todo su ciclo de vida, para asegurar que cada paso se alinee con su objetivo de ser neutros en emisiones de carbono para el año 2030. Desde 2022, todas las tiendas de Ecoalf cumplen con este estándar, comenzando con su primera tienda en Caleido (P.º de la Castellana, 259E, Local 7).

Más que una compra

Desde sus abrigos hechos con botellas de plástico recogidas del fondo del mar, hasta jerséis de lana reciclada tan suave que parece cashmere, sus prendas no sólo son atemporales y de altísima calidad, sino que también representan su propósito de proteger nuestros recursos naturales.

Con cada compra de una prenda de la colección Because There Is No Planet B se dona un 10% a la Fundación Ecoalf para seguir expandiendo el proyecto Upcycling the Oceans, que cuenta con el apoyo de más de 4.200 pescadores y ha recuperado más de 1.700 toneladas de basura del fondo del mar.

Detalle personalizado

Además, estas Navidades, con cada compra, Ecoalf regala una tarjeta personalizada para dedicar a esa persona especial con su lema que representa la enseña de identidad de la marca en la que se puede leer «Porque No Hay Un Planeta B» (Because There Is No Planet B).

Además de la nueva tienda en Madrid, desde Ecoalf se explica que «continúa fortaleciendo su presencia global con aperturas estratégicas en 2024». Prueba de ello es la inauguración el pasado mes de febrero de su cuarta tienda en Japón, ubicada en Takashimaya Shinjuku, y ha ampliado su presencia en Travel Retail con nuevas tiendas en el Aeropuerto de Madrid T1 y T4 Satélite.

1.200 puntos de venta

Actualmente, cuenta con más de 1.200 puntos de venta multimarca, 10 tiendas propias, 52 corners en El Corte Inglés, y un Shop-in-Shop en Galeries Lafayette Haussmann en París.

Hermosilla 28 representa ya la cuarta tienda en Madrid de Ecoalf (junto con la emblemática tienda en el Palacio de Santa Bárbara, Caleido y Las Rozas Village) y un nuevo Pop Up en Bilbao, en Iparraguirre 29, «Ecoalf cierra el año reafirmando su liderazgo en innovación y sostenibilidad», asegura la compañía.

Innovación y liderazgo en sostenibilidad

Fundada en 2009 por Javier Goyeneche, Ecoalf nació para proteger los recursos naturales del planeta y crear una marca de estilo de vida sostenible. Este año celebra su 15º aniversario, posicionándose como una marca internacional que lidera el cambio con cada producto que crea, generando menos impacto y mayor innovación y calidad en todas sus colecciones.